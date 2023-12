Raymi Paulus, un productor dominicano de música urbana que ha trabajado con grandes artistas internacionales

Detrás de exitosas producciones discográficas del género urbano se encuentra Raymi Miguel Paulus Torres, un productor y creativo musical conocido como Raymi Paulus. Nacido en Villa Francisca, un barrio de Santo Domingo, él ha trabajado con urbanos de la talla de Drake, Rosalía, Ozuna, J Balvin y actualmente con Tokischa.

Sin embargo, la oportunidad de colaborar con esos artistas no le llegó de forma fortuita. Él se preparó. Así lo dijo a Diario Libre durante una entrevista para dar a conocer sus futuros proyectos, entre los que se encuentra el sello discográfico Paulus Music para apoyar artistas urbanos dominicanos emergentes.

"He estudiado mucho. He estudiado en la Escuela de Chavón, en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en Argentina, he hecho máster por internet de estrategia, también estoy haciendo un máster de entrepreneur en California. También estudié cine y publicidad", señala. E insiste, "Yo he estudiado muchísimo, hermano, yo he estudiado mucho para poder tener las habilidades recomendadas".

Pero, ¿cómo se da el acercamiento con esos artistas? Él responde. "Desde muy joven, yo siempre he trabajado con muchos productores internacionales, siempre. Por ejemplo, tenía un amigo dominicano, que es de New York, que se llama Sway Mendes, que me puso a trabajar con Drake, me puso a trabajar con French Montana", comenta.

"Eso fue a mis 22 años", asegura. "Me puso a trabajar con un productor muy famoso, que se llama Spiff TV en Estados Unidos y con un productor ejecutivo llamado Iván Herrera, dominicano. También me dio oportunidad de trabajar en el cine a mis 20 años y muchas oportunidades", aseguró.

Para llegar a producir discos tuvo que superar varias etapas. "Yo comencé siendo diseñador gráfico, eso fue a mis 15 años, de ahí fui escalando como fotógrafo, etc. Entonces todo es una combinación que yo tengo, es como una caja fuerte, eso me acerca como el manager que yo soy hoy en día".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/el-alfa-se-muestra-al-natural--3.jpg Raymi Paulus, un productor dominicano detrás de éxitos urbanos. (FUENTE EXTERNA)

Una ventaja que tuvo frente a otros productores es que, él vivía en el barrio, por lo que estaba familiarizado con las historias que los urbanos narran. "Yo soy de la calle también, ¿sabes? Entonces uno tiene como la educación, pero también tengo la calle. Claro, para conocer... Es lo que uno aprendió en Villa Francisca, y es como una combinación de todo, por lo menos eso yo lo aprendí en el barrio, a sobrevivir, pero siendo una persona educada y un profesional joven".

Encargado del concepto de Tokischa a nivel internacional

¿Cómo surgió? "Bueno, eso tiene una gran historia", asegura. Y añade: "Ese encuentro de Tokischa tiene una bellísima historia, porque antes de ella ya yo estaba como dando los primeros pasos, que fueron bien difíciles, como para que la gente crea en tu visión. Eso es bien cómodo para que la gente crea en ti. Eso no es fácil".

"Pero cuando tenía 19 años, yo trabajaba con Omega, el fuerte, y andaba con él para arriba y para abajo. Estaba con Químico, estaba con Shelo Chaq, con Black Point. Entonces ellos me respetan mucho. Con ellos trabajé como director, manager y también el marketing, que eso me encanta, la forma de manejar marketing. Y gracias a toda esta experiencia que yo tuve, me puso en el radar de Tokischa y su equipo, que me pidió trabajar su concepto a nivel nacional e internacional".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/tokischala-rosalia-y-raymi-paulus..jpg Raymi Paulus fue el respondable del tema que unió a Tokischa y Rosalía.

Sobre su forma de trabajo él asegura está basado en el respeto entre artista y productor, eso no lo negocia. "Primero, que yo siempre le digo a todos, todos ya me respetan, todos ya ven que yo no soy ningún muchacho, yo no digo que soy un empresario. Además, en mi equipo de trabajo trato siempre de introducir gente creativa, estudiantes talentosos con ganas de salir adelante y gente profesional, que valore y respete lo que hace".

"Son personas que le van a dar carácter y le van a dar objetividad al proyecto", reitera.

"Esa forma de actuar nos ha funcionado para el éxito internacional de Tokischa, que ha sido un éxito de un conjunto de personas, no solamente mío y de ella; somos como la cabeza, pero es un equipo grande".

¿A qué se debe la aceptación internacional del dembow dominicano?

Él lo tiene claro: "Primeramente por el trabajo que ha venido haciendo El Alfa, que lo internacionalizó hay que darle mucho crédito de lo que está pasando con el género del dembow, también hay que darles mucho crédito a los productores, a un conjunto de personas".

"Después que yo comencé a viajar, tengo dos años viajando, yo me di cuenta que más que el dembow, lo que gusta a nivel internacional es lo dominicano. Nosotros los dominicanos no sabemos el valor que tenemos allá afuera. Porque en el extrajero el dominicano es considerado un bacano (interesante), todo el mundo quiere estar cerca de la cultura dominicana, al punto de emularla".

Esto sucede, según él, "porque nosotros venimos de una isla caribeña, 'pobre' pero feliz. Entonces la energía de nosotros, como la vibra dominicana, lo orgulloso que somos nosotros, lo alegre que somos nosotros, nosotros como que producimos. O sea que el secreto del éxito en sí es el dominicano, no importa el género, sino simplemente ese flow que le damos a las cosas que hacemos".

¿Cómo es trabajar con artistas como Drake, Eladio Carrión, entre otros, cuál es la diferencia que tú ves entre esos artistas internacionales y los locales con los que tú has trabajado?

"Tú sabes el problema de educación que tenemos en nuestro país. Es un problema grave de educación. Pero, como quiera, tú sabes que también el género urbano dominicano es de pocos. Esto es nuevo para nosotros. Lo boricuas del género urbano nos llevan muchos años adelantado en el negocio de la música".

Para no mencionar nombres, yo entiendo que se debe a la forma de trabajar. Allá todo se mide bajo una métrica. Claro. Un proyecto de evaluación, educación, formación de cómo puede un artista tener una estructura de trabajo para que pueda alcanzar lo que quiera y tener éxito mundial, en el país se trabaja de forma improvisada, muchas veces".

Antes, por ejemplo, continúa: "La música urbana no usaba publicistas, o gente de relaciones públicas. Eso era cosa de merengueros y cosas de otra gente más organizadas. Con el proyecto de Tokischa, uno como que ya por mis estudios y por la forma de que uno pasó por escuelas y cosas, automáticamente yo trabajo con cinco publicistas. Por ejemplo, yo trabajo con una publicista de Estados Unidos, yo trabajo con una publicista de Colombia, trabajo con la parte dominicana, trabajo con publicista de Europa y trabajo con una publicista de Puerto Rico".

"De Drake y su equipo aprendí muchísimo. Yo soy una esponja. En el caso de Eladio, él es mi amigo antes de Pegase".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/el-alfa-se-muestra-al-natural--2_1.jpg Raymi Paulus, productor musical. (FUENTE EXTERNA)

"Yo tengo un estilo diferente, yo por ejemplo cada vez que me junto con un artista grande, yo siempre me gusta hacerme amigo de los alrededores. No me gusta hacerme amigo del artista, porque para qué, pero yo siempre me hago amigo del fotógrafo, me hago amigo del equipo de trabajo. Hay del equipo de trabajo"

Asegura que fue el primero en traer a Eladio Carrión. "Yo hacía unos parties, yo comencé también, aparte de director y manager y esto, yo también hacía unos parties de trap en la zona colonial, donde yo juntaba a todos los artistas de trap. Entonces mi primer party de trap, traje a Eladio, que todavía nadie lo conocía en este país, y nadie sabía de él ni su música, la primera vez que cantó en República Dominicana, fue en uno de los parties míos".

Su nuevo proyecto

En la actualidad está inmerso en el apoyo de artistas emergentes del género urbano en el país. "Tenemos una plataforma en Paulus Music que, dependiendo del talento del artista, también el interés que nos gusta con un artista, tenemos como el canal de cómo proyectar esa persona a nivel internacional".

Crisis en el género urbano

A su juicio, "el género urbano ahora mismo, está pasando por una decadencia, ahora mismo, que es, que hace falta todavía más organización, o sea, hace falta todavía más estructura, y hace falta más gente que se involucre con estos muchachos del género urbano, porque hay que darle carácter, hay que darle visión, para que la cosa pueda correr, entonces, yo estoy organizando un proyecto, y un álbum, que lo estoy haciendo en colaboración con Sony Music, donde yo voy a introducir muchísimos artistas, de aquí dominicanos, con extranjeros, para darles vida, pero yo siendo el creativo".

"A veces los muchachos no saben cuál es su identidad, no son conscientes de lo que ellos representan, y a veces hacen como música por hacer, escriben una canción por escribir, quiero que también el género crezca, y también quiero tener otros artistas en mi catálogo, en mi sello, tengo varios meses trabajando en ese álbum, con un par de productoras de afuera, y un par de amigos míos de aquí, también productores, estamos trabajando en eso, y con unos audiovisuales bien creativos, bien únicos, como lo que yo sé hacer", adelantó.

"Se necesita gente profesional, en verdad, eso es lo primero, también la mentalidad dominicana está muy cerrada, así como la falta de información, todo es como un relajo, un chiste, una comedia, no hay seriedad, no hay carácter en RD, pero también se necesitan escuelas, los sacrificios de una carrera artística. Porque aquí todo el mundo lo único que quiere es dinero, ¿y la visión? ¿Para cuándo?", añadió.

Artistas confían en su criterio

Él se siente complacido de que artistas internacionales confíen en su creatividad y criterio. Él ha trabajado con los más pegados de la actualidad.

"He hecho muchísimas cosas con Eladio Carrier, con J Balvin, con el mismo Anuel, con Ozuna; además, vengo con un proyecto por ahí con un par de productores también internacionales", concluyó.