Rosario Flores: "Yo soy una artista de cantar y actuar en directo"

Más de tres décadas deleitando al público con su estilo particular, Rosario Flores es de esas artistas que cantan, deleitan y conquistan con cada una de sus presentaciones.

Lo de ella y el público es una relación firmada y sellada con tinta indeleble.

La artista española se presentó el pasado viernes 15 de diciembre en el Teatro Nacional, un escenario que fue testigo de su entrega musical indiscutible sobre el escenario, la misma que sigue intacta a pesar del paso de los años. Previo a este show habló para Diario Libre.

"Yo soy una artista de energía, canto mucho, bailo mucho, bailo con mi cuerpo, con mi pelo, con mi piel, con todo y hasta que no os pongo de pie, no paro".

"Luego no duermo", confiesa. Y no es para menos.

Para ella no hay términos medios, su entrega sobre el escenario es total. "Los dejo con mucha energía", confiesa.

Ella se define como una artista de escenarios. "Yo creo que subir a un escenario es mi estilo más personal. Yo soy una artista de directos ( cantar en vivo). Mi voz es bonita y está bien escucharme en un disco, pero realmente en persona es cuando vais a ver a Rosario de verdad".

Cantar en RD: Siempre en su agenda

Para Rosario el público dominicano ha sido muy generoso con ella, y es casi obligatorio cantarle."La verdad que me siento muy afortunada. Primero porque los he visitado tantas veces, y segundo porque siempre que visito esta tierra está todo lleno. Y porque cantáis todas mis canciones, ¿qué más puedo pedir?, tengo que venir a visitaros sí o sí", reseña."Me siento muy querida en esta tierra. Me habéis dado muchas alegrías, muchos regalos y he pasado noches maravillosas con vosotros aquí", agregó la artista sobre el amor que le expresa el público local.

Evalúa su 2023

Dándole gracias a la vida. Así evalúa Rosario el año que recién concluye.

"Le doy gracias a la vida por todo lo que he recibido este año. Me han dado mi (Latin) Grammy a la excelencia, me han dado el Mérito a las Bellas Artes. Realmente, este año, al igual que el pasado, fueron maravillosos, donde recibí premios importantes"

Sin embargo, "el mejor premio es que la gente me quiere, que sigo vendiendo entradas y sigue disfrutando de mi música. Yo creo que mejor regalo no hay", confesó la artista que fue reconocida en los Latin Grammy por su trayectoria de más de 30 años en la industria.

Esto no ha sido nada fácil. "Llevo más de tres décadas en la música, y creo que no hay mejor reconocimiento que ese porque mantenerte en la música es lo más complicado. Tú puedes tener un gran éxito y así mismo el éxito se va corriendo y mantenerte con trabajo, tener un público que te quiere es muy difícil conseguir".

La música: su oxígeno

Ella lo tiene claro, la música es su aire, su oxígeno. "Yo no sé qué hubiera sido de mí sin la música, sin poder cantar, bailar y expresar todos los sentimientos que tengo, creo que la música es uno de los dones mejores que tiene esta tierra y que me haya tocado a mí es un privilegio"

Y se va más lejos. "La música es una de las mejores medicinas que tenemos los seres humanos, expresar los sentimientos y dejar salir nuestras emociones es muy importante para nuestra salud".

"Con la música sanamos y todos nuestros problemas se salen para afuera; te hace llorar, te hace reír, te hace saltar, que las emociones salgan y te deja muy sanito", dijo con su salero característico al expresarse.

Sin pensarlo dos veces reveló que si volviera a nacer volvería a hacer todo lo que ha hecho hasta ahora musicalmente.

Un consejo

A ella le llena de orgullo que jóvenes músicos la vean como inspiración. "Si todas las canciones que tengo a ellos les inspira para hacer las suyas, a mí me parece un regalazo, por eso les digo que si quieren dedicarse a la música lo hagan con verdad y que expresen realmente lo que sienten.

Sin embargo, recalca que esto no quiere decir que no haya tropiezos en el camino para lograr las metas, y más en una carrera que está plagada de rechazos.

"No es fácil, hay que luchar mucho, trabajar mucho, pero si te gusta lo que haces y trabajas para ello, la vida te va dando su recompensa" Rosario Flores Cantante “

Su show

La artista española Rosario Flores entregó lo mejor de su repertorio, energía, fuerza interpretativa, baile y flamenco a los dominicanos, una tierra en la que ya es habitual y eligió para cerrar la gira "Lo mejor de mí".

La menor de la dinastía Flores se presentó este viernes a casa llena en el Teatro Nacional durante dos horas dejando al público de pie, demostrando que, efectivamente es una artista de energía.