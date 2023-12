Andrea Bocelli celebrará sus 30 años de carrera en el Estadio Olímpico

El tenor más amado del mundo se presentará el 24 de febrero en el Estadio Olímpico con un show único que llevará al público a un viaje musical inolvidable.

En esta ocasión el estadio será adecuado a una capacidad reducida para crear un ambiente íntimo donde el tenor interpretará en español (por primera vez en República Dominicana) algunos de sus temas que lo llevaron a la fama mundial.

Andrea Bocelli llegará a Santo Domingo para celebrar 30 años de su exitosa carrera. El tenor es considerado uno de los artistas más importantes de las últimas décadas y con sus más de 90 millones de discos vendidos es reconocido como un ícono a nivel mundial.

"Para nosotros es un orgullo que Andrea Bocelli regrese a nuestro país, su primera visita fue en mayo 2009 y en esta ocasión tendremos el placer de presentarlo por primera vez en Santo Domingo.

Esto permitirá que una gran cantidad de personas puedan disfrutar en vivo de una experiencia única como lo es Andrea Bocelli", expresó Saymon Díaz, presidente de SD Concerts, empresa encargada de la producción de este gran concierto.

Las etapas de venta serán de la siguiente forma:

Pre venta exclusiva para tarjetas Popular Visa Infinite Prestige, Titanium & Platinum con un 20% de descuento del 21 al 22 de diciembre (cantidades limitadas).

Venta al público general desde el 27 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles en tuboleta.com.do y en Spring Center.

La carrera de Bocelli

Reconocido en todo el mundo como un icono de la mayor tradición vocal italiana, Andrea Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos. Perfeccionó sus habilidades de canto bajo la guía de su mentor, Franco Corelli, e inicialmente se hizo muy famoso al ganar el Festival de Música de San Remo en 1994.

Al mismo tiempo, comenzó su deslumbrante carrera clásica, interpretando obras maestras del repertorio de ópera en el escenario: dirigida por Lorin Maazel, Seiji Ozawa y Zubin Mehta. Entre las numerosas grabaciones del tenor toscano se encuentran Manon Lescaut dirigida por Plácido Domingo, Turandot y Aida dirigidas por Zubin Mehta.

El artista ha roto múltiples récords a lo largo de su carrera y sus conciertos son de los más taquilleros de la industria. Entre sus innumerables reconocimientos se incluye una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con la que fue honrado en 2010.

Premios del artista

A lo largo de su carrera, Andrea Bocelli ha recibido 6 nominaciones a los premios Grammy y 6 nominaciones a los premios Grammy Latino.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/bocelli-biden.jpeg La familia Bocelli junto a Joe Biden y su esposa. (FUENTE EXTERNA)

Ha actuado para cuatro presidentes de los Estados Unidos de América, tres Papas, la Familia Real Británica, muchos primeros ministros y también en las ceremonias de:

los Juegos Olímpicos

la Expo Universal de Shanghai en 2010

en la Expo Universal de Milán en 2015 (junto a la Orquesta del Teatro alla Scala)

y en la inauguración de la Expo Dubái en 2021

Sus canciones

En el 2018, se lanzó en más de 60 países su álbum pop de canciones inéditas, "Sì". Esto fue precedido por el lanzamiento del single "If Only" y luego de la canción "Fall on me", el dueto que marcó el debut discográfico del hijo del artista, Matteo Bocelli.

El disco ocupó simultáneamente el primer lugar en las listas del Reino Unido y Estados Unidos, haciendo así historia. El 8 de noviembre de 2019 se lanzó una edición especial del álbum, titulada "Sì Forever: the Diamond Edition", que contiene temas inéditos con Jennifer Garnet y Ellie Goulding.

El 12 de abril de 2020, el Maestro actuó en el desierto Duomo de Milán, en el momento álgido de la pandemia.

El evento "Music for Hope" fue concebido como un momento de oración y esperanza y está considerado como una de las presentaciones musicales en vivo más importantes de todos los tiempos, con más de 2.8 millones de espectadores simultáneos y cuenta con la mayor audiencia simultánea para un show de música clásica.

En YouTube el vídeo recibió más de 28 millones de visitas en sus primeras 24 horas.

El álbum "Believe", lanzado en el 2020, es considerado una "autobiografía espiritual" que reúne temas sagrados y temas que hablan al alma. Incluye canciones famosas (desde "You'll Never Walk Alone" hasta "Amazing Grace"), así como temas originales –compuestos por el propio Bocelli y Ennio Morricone, entre otros.

El 12 de diciembre de 2020, el mundo aplaudió "Believe in Christmas", el concierto retransmitido en directo desde el Teatro Regio de Parma.

Este suntuoso y espectacular evento contó con la dirección creativa de Franco Dragone y vio debutar a Virginia Bocelli, de ocho años, a dúo con su padre, en una conmovedora versión de Hallelujah de Leonard Cohen.

En mayo de 2021 se presentó un nuevo desafío: el cantante recorrió más de 350 kilómetros a caballo como parte de una peregrinación desde la Basílica de San Pedro en Roma (donde recibió la bendición del Papa Francisco) hasta su ciudad natal de Lajatico, en Toscana.

"The Journey – Andrea Bocelli" se convertirá en un documental de televisión centrado en el viaje cultural y espiritual del artista.

El 11 de junio de 2021 fue una de las estrellas de la ceremonia inaugural de la UEFA Euro 2020 en el Estadio Olímpico de Roma. Su interpretación de "Nessun dorma" se transmitió en todo el mundo y se convirtió en un tema de tendencia en muchos países.

Galardones

El Maestro Bocelli fue honrado por la República Italiana con la Grande Ufficiale Italian Order of Merit (Orden Gran Oficial de la República Italiana) y se le otorgó el título de Embajador de la República Italiana de San Marino.

Obtuvo su título de Licenciatura en Canto de Ópera de la Escuela "G. Puccini" de La Spezia y Licenciatura en Derecho de la Universidad de Pisa, Italia.

En 2011 fundó la Fundación Andrea Bocelli (ABF) con el objetivo de potenciar la riqueza de relaciones y el vínculo de confianza que ha sabido establecer en todo el mundo, donde inevitablemente es considerado como un gran músico y punto de referencia ético.