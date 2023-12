Cantante cristiano ganador del Grammy Latino Marcos Vidal viene a República Dominicana

La comunidad cristiana de la República Dominicana se prepara para recibir el 26 de abril del año 2024 al cantautor español Marcos Vidal en el auditorio de la Iglesia IBI.

El artista obtuvo el premio al "Mejor Álbum cristiano en español" por su trabajo "Lo que vemos" en la 24ª entrega anual del Grammy Latino, en el Centro de Exposición y Congresos FIBES de Sevilla, España.

El cantautor, quien también es un reconocido pastor evangélico en Madrid, obtuvo la estatuilla en una categoría en la que también estaban nominados destacados músicos como, Barak, Alex Campos, Gilberto Daza & Sergio L. Rodríguez, Jesús Israel y Jesús Adrián Romero.

Al recibir la estatuilla, el pasado 16 de noviembre de 2023, Marcos Vidal agradeció a la Academia, a su equipo de producción, a su familia, y "a Dios y a mi Señor y Salvador Jesucristo".

Vidal dedicó el premio a todos los cristianos de habla española, especialmente a los de España.

Además, el galardonado tuvo una mención especial para los mártires del protestantismo en Sevilla, indica una nota de prensa.

"Me hace muchísima ilusión que este premio se me entregue en Sevilla, porque Sevilla es una ciudad increíble, pero también es una ciudad que en su historia se ha masacrado a cristianos evangélicos, y que Sevilla reconozca este premio me parece increíble... es un tributo", destacó el artista.

El Grammy Latino premia obras grabadas en español o portugués de cualquier parte del mundo que hayan sido lanzadas en Iberoamérica.