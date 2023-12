Sangi Jiménez expone sus más profundos sentimientos con su tema "Ya no quiero"

La cantautora Sangi Jiménez presentó su nuevo sencillo "Ya no quiero", una nueva apuesta al reguetón.

El mismo se desprende de su primer EP titulado "Pa´ ti", compuesto por cinco canciones en este género y que abordan vivencias, tanto de amor como desamor motivando a la superación y a olvidar las decepciones del pasado con un ritmo fresco y pegajoso que invita a bailar y disfrutar.

El tema de su autoría se inclina por abrazar las fusiones urbanas, con la producción de Mailo Peñaló, la producción ejecutiva de Ismael Castro, producción instrumental de Carlos Andrés Chica Osorio y con Manuel Fernando Victoria Toro como ingeniero de mezcla.

"La creación de la canción ´Ya no quiero´ fue un viaje emocional profundo que me permitió transformar mi dolor en arte. El lanzamiento de mi primer álbum es un hito en mi carrera y me llenó de emoción y gratitud", expresó Sangi.

Y continuó: "Estas experiencias me recordaron la poderosa conexión que se puede establecer a través de la música y me impulsaron a seguir compartiendo mi voz con el mundo".

La cantante asegura que en el momento en que comenzó a escribir la letra, sintió una liberación catártica, cada palabra, cada verso, era una expresión auténtica de su dolor y frustración. La música acompañaba sus sentimientos, adoptando una melodía que reflejaba la tristeza y la decepción que dominaban su corazón en ese momento.

"A medida que la canción tomaba forma, me di cuenta de que tenía algo especial entre manos. Pude sentir cómo cada acorde y cada nota transmitían la angustia y la resignación que experimenté", refirió.

Según la artista, "la letra se convirtió en una ventana abierta a mi alma, y me sentí vulnerable pero también liberada al compartirla con el universo".

Sobre el álbum

El lanzamiento de "Pa´ ti" marcará el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera musical. Es un álbum que le permitió explorar diferentes facetas de sí misma y compartir historias que resonaron con muchos.

Logrando una gran gratitud por el apoyo de los seguidores y la oportunidad de transmitir sus experiencias a través de la música.

La joven cantante indicó que el proceso de producción fue igualmente emocionante, trabajando estrechamente con un talentoso equipo de músicos y productores para dar vida a la canción de la manera más auténtica posible. Cada instrumento, cada arreglo, fue cuidadosamente seleccionado para transmitir la intensidad de sus sentimientos.

Desde su lanzamiento musical, tras su participación en la primera temporada de The Voice Dominicana, Sangi ha presentado una diversificada propuesta musical con canciones de su autoría, las cuales asegura que representan sus sentimientos y su forma de ver la vida.

"Ya no quiero" está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon Music, entre otras.