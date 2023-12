Muere Kamar de los Reyes, actor principal de One Life to Live

Entérate de la trágica muerte de Kamar de los Reyes, protagonista de One Life to Live, tras su valiente lucha contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

La estrella de "One Life to Live", Kamar de los Reyes, falleció el domingo en Los Ángeles después de ser diagnosticado con cáncer, según confirmó un representante de su familia a People. De los Reyes era conocido por su papel como el villano Antonio Vega en la telenovela de ABC desde 1995 hasta 2009.

Además de su trabajo en "One Life to Live", De los Reyes también protagonizó "Sleepy Hollow" y apareció en siete episodios de la exitosa serie de CW "All American" como Coach Montes de 2022 a 2023.

También prestó su voz al personaje de Raúl Menéndez en la popular franquicia de videojuegos "Call Of Duty" y participó en la exitosa serie de ABC "The Rookie".

Según un comunicado emitido por los representantes de su familia, De los Reyes nació el 8 de noviembre de 1967 en San Juan, Puerto Rico, y creció en Las Vegas, donde disfrutaba cantar y bailar. Se mudó a Los Ángeles en la década de 1980 para perseguir su sueño de convertirse en artista.

En 1994, De los Reyes interpretó el papel de Pedro Quinn en la aclamada obra de teatro off-Broadway "Blade to the Heat".

De los Reyes deja atrás a su esposa, la actriz Sherri Saum, y sus hijos Caylen, de 26 años, de una relación anterior, y los gemelos Michael y John, de 9 años, que tuvo con Saum. También le sobreviven sus hermanos Daniel y Walfredo Jr., sus hermanas Lily e Ilde, y sus padres Matilde y Walfredo.

Su próximo proyecto

Según informó People en español, en el momento de su fallecimiento, De los Reyes estaba filmando "All American" y había trabajado en la próxima serie limitada de Hulu "Washington Black", protagonizada por Sterling K. Brown. También tenía un papel en la próxima serie de Marvel "Daredevil".