¡No fue en una mujer!; Bad Bunny revela en quien está inspirada la canción "Ojitos Lindos"

"Ojitos Lindos", uno de los temas mejor valorados del álbum "Un verano sin ti" de Bad Bunny, no fue inspirado por una mujer. El exponente urbano compartió mediante un live en Instagram el origen de la canción.

Benito Antonio Martínez reveló que su tema con la banda colombiana Bomba Estéreo fue inspirado por su perrita beagle llamada Sansa.

"Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos", expresó la voz de "Tití me preguntó" en la transmisión.

El cantante realizó un video en el que muestra a su cachorra mientras esta duerme y de fondo comienza el tema "Ojitos lindos".

Entonces Bad Bunny saca el video de ojitos lindos dedicándole la canción a su perrita Sansa y así se nos olvida que hace poco nos estaba cayendo como mal. pic.twitter.com/50QgKrXpdV — María Alejandra (@AlejaLoC) February 17, 2023

"Como he dicho antes, hubo un verano en mi pasado donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida. Ese verano realmente necesitaba luz y buena vibra para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el disco "Por Siempre", la música de Bomba Estéreo me ayudó a ser feliz", agregó.

Letra de "Ojitos Lindos" de Bad Bunny:

Hace mucho tiempo le hago caso al corazón

Y pasan los días, los meses pensando en tu olor

Ha llegado el tiempo para usar la razón

Antes que sea tarde y sin querer me parta en dos

Antes de que salga el sol y hunda el acelerador

Que vaya sin frenos y pierda el control

Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos

En medio del tiempo, sin decir adiós

Y solo mírame con esos ojitos lindos

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano

Hace tiempo que no envío: "buenos días, te amo"

Pero tú me tienes enredado, me envolví

Iba por mi camino y me perdí

Mi mirada cambió cuando tus ojos vi

Bye-bye a los culos, ni me despedí

Yo no te busqué, no

Chocamos en el trayecto

Con tu alma es la que yo conecto

Tranquila, no tiene que ser perfecto, no

Aquí no existe el pecado

Y equivocarse es bonito

Los errores son placeres

Igual que todos tus besitos

Y solo mírame con esos ojitos lindos

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Y solo mírame con esos ojitos lindos

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Tú y yo, tú y yo, tú y yo (tú y yo, tú y yo)

Tú y yo, tú y yo (tú y yo, tú y yo), tú y yo

Tú y yo, tú y yo

Tú y yo, tú y yo

Yo no me dejo llevar de nadie

Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa

Y del lunar cerquita de tu boca

Si yo estoy loco, tú estás loquita

Pero, baby, como tú no hay otra, no

Quiero regalarte girasoles

Ir pa' la playa y buscarte caracoles

Cuando estoy contigo, yo no miro el Rolex

Vamos a bailar 200 canciones

Nadie me pone como tú me pones

Mmm, mm-mm, mmm

Mmm, mm-mm, mmm

Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta

Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan

Como cuando me regalas tu mirada

Y el sol, su puesta (ey, ey), y el sol, su puesta

Cuando estoy encima de ti, de ti

Mami, yo me olvido de todo, de todo

No hace falta nadie aquí

Solamente tú y yo

Antes de que salga el sol y hunda el acelerador

Que vaya sin frenos y pierda el control

Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos

En medio del tiempo, sin decir adiós

Y solo mírame con esos ojitos lindos

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer

Y solo mírame con esos ojitos lindos

Que con eso yo estoy bien

Hoy he vuelto a nacer.