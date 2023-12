Video sin censura muestra cadáver del rapero Canserbero tras su crimen: "Quedó irreconocible"

El rapero venezolano Canserbero quedó irreconocible tras su vil asesinato y así lo muestra un video sin censura de su muerte que fue filtrado en redes sociales en las últimas horas.

El video se ha vuelto tendencia en las redes sociales, mostrando su cuerpo sin vida y generando intensa controversia.

Como reseña el medio internacional "televicentro.com", la grabación, retirada de varias plataformas debido a su contenido explícito, surge después de la confesión de Natalia Améstica, exmanager del artista, sobre su participación en el asesinato.

De acuerdo con la periodista Sarahy Valle el video muestra el cuerpo de Canserbero desnudo, con manchas de sangre en el rostro y su mandíbula se ve destrozada.

"Ver a Can, la manera en que lo asesinaron, es horrible, pensar que alguien cercano puede matarte es escalofriante", "Siento horrible ver así a una leyenda este año me tatué su rostro", reaccionaron indignados en redes sociales.

La reciente filtración del video sin censura, exhibiendo el cuerpo desfigurado de Canserbero, ha generado controversia en línea. Este material audiovisual se difunde sin restricciones, pero al mismo tiempo, está siendo retirado de varias plataformas debido a su contenido explícito.

¿Qué reveló la exhumación del cuerpo de Canserbero?

"Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos. Se verificó fractura craneal. Se verificó fractura del maxilar inferior. Se verificó fractura cervical y toráxica. Fractura de arcos costales derechos y Fractura de codo derecho.

Las lesiones descritas son de tipo contundente y compatibles con caída de altura: No obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica.

¿Quién fue Canserbero?

del rapero despegó en 2010 con el álbum "Vida", que recibió reconocimiento y premios, incluido el galardón de mejor artista hip hop en los Premios Distorxion en 2011. El segundo álbum de Canserbero, titulado "Muerte", exploró la temática de la muerte a lo largo de sus canciones, transmitiendo una sensación de ahogo y reflexión sobre la finitud de la vida. Este trabajo también contribuyó a consolidar su posición en la escena musical.