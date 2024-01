Canserbero y el sombrío mundo de los asesinatos en la música urbana

Continúan saliendo detalles del atroz crimen del rapero venezolano Canserbero. Medios venezolanos publicaron hace unos días que el cantante de música urbana quedó irreconocible tras su vil asesinato y así lo muestra un video sin censura de su muerte que fue filtrado en redes sociales en las últimas horas.

Como reseña el medio internacional "televicentro.com", la grabación, retirada de varias plataformas debido a su contenido explícito, surge después de la confesión de Natalia Améstica, exmanager del artista, sobre su participación en el asesinato.

Las lesiones descritas son de tipo contundente y compatibles con caída de altura: No obstante, por ahora, no puede señalarse si hubo o no fuerza mecánica.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes que el Ministerio Público esclareció las muertes del rapero Tirone José González Orama (Canserbero) y su productor Carlos Molnar.

Nueve años después, Natalia Améstica, exmánager del rapero Canserbero, confesó que asesinó a su representado y a Carlos Molnar tras haberlos drogado. Su hermano, Guillermo Améstica, fue cómplice.

Inicialmente se determinó que el cantante se había suicidado lanzándose desde el décimo piso de un edificio, posterior a haber matado a Molnar, bajista de la banda de reggae Zion TPL, hipótesis que fue criticada por las circunstancias que rodearon la muerte y la forma en que encontraron los cuerpos.

En el informe de la fiscalía de Venezuela se cita que luego de darles un té Alpram, pasados unos minutos, Natalia agredió primero a Carlos Molnar en la cocina al propinarle una puñalada en la yugular que le causa la muerte; además de otras tres heridas en la espalda y brazo.

Y luego fue hacia el sofá donde dormía Canserbero en la sala, y le dio dos puñaladas en el costado.

Tras ser llamado por su hermana, Guillermo Améstica llegó al inmueble en compañía de tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) quienes lo asesoraron en la alteración del lugar del suceso a cambio de mil dólares estadounidenses para cada uno.

Otros asesinatos de raperos

Este no ha sido el único asesinato que ha impacto a los seguidores de la música urbana. Un extenso historial vincula a los expoentes de música urbana con muertes y asesinatos.

Rapero dominicano Monkey Black asesinado tras discusión en un bar

El asesinato en España de Leonardo Michael Flores Ozuna, más conocido como Monkey Black, sacudió a los seguidores del rapero que ya había logrado popularidad por temas como "El sol, la playa".

Fue asesinado tras una disputa en un bar del conflictivo barrio de San Roque, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), donde vivía. Recibió al menos dos puñaladas, una en el tórax y otra en el costado, que le costaron la vida.

Los Mossos d´Esquadra buscan a dos hombres, que huyeron del local, dejándo un celular, y sus copas sin acabar.

En 2020, un hombre fue condenado en España a doce años y medio de cárcel tras confesar haber matado de un navajazo al rapero dominicano Monkey Black, que en ese momento tenía 28 años.

Elías F.B, fue juzgado en la Audiencia de Barcelona, después de permanecer huido de la justicia durante un lustro tras matar a navajazos a Michael Flores Ozuna, alias Monkey Black, en 2014, a raíz de una discusión en un bar de la localidad barcelonesa de Badalona (noreste).

Durante el juicio, Elías F.B. confesó haber matado a Monkey Black después de una pelea a la salida de un bar de Badalona con la ayuda de Vicente B.A., que lo sujetó e inmovilizó contra un coche mientras el acusado le atestó una primera puñalada.

El Tribunal consideró probado además que Monkey Black 'no tuvo posibilidad de defenderse eficazmente, porque estaba desarmado y parcialmente inmovilizado frente a un ataque súbito e inopinado por parte de agresores superiores en número y fuerzas'.

Tras los hechos, Elías F.B. permaneció fugado hasta febrero de 2019, cuando se entregó a la policía.

Kevin Fret: un asesinato que sigue causando preguntas

En enero del 2019, el cantante puertorriqueño de música trap y reguetón Kevin Fret, fue asesinado en horas de la madrugada luego de que desconocidos le disparan en ocho ocasiones en Puerto Rico.

El artista abiertamente homosexual, quien estaba logrando notoriedad en el mundo de la música urbana con su sencillo ´Soy así´, perdió la vida pasadas las 5:30 de la madrugada.

De acuerdo con información publicada por diarios de Puerto Rico, Fret manejaba una motocicleta por un sector de la capital de la isla, cuando sus asesinos lo alcanzaron y le dispararon de muerte. Aunque fue trasladado de inmediato al Centro Médico, los doctores no pudieron salvarle la vida.

Por el hecho, las autoridades investigaron al cantante urbano Ozuna, a quien posteriormente desvincularon del caso.

En la escena se recuperaron como evidencia ocho casquillos calibre 40 y una motora, en la que se presume transitaba el joven.

En febrero de ese año, cinco de los sujetos acusados del asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret fueron apresados en la República Dominicana, informó la Policía Nacional a través de una nota de prensa.

Según la institución del orden la captura de los cuatro ciudadanos puertorriqueños y un dominicano, con órdenes de arresto en un tribunal de Puerto Rico, se produjo durante un extenso operativo realizado en la capital dominicana.

Un informe preliminar explica que los apresados son los puertorriqueños Waldemar Febres Sánchez, de 32 años; Edison Merced Olivera, de 32; Joset Jomar Rivera Verdejo, de 24; Fernando Hilario Figueroa, de 30; y el dominicano Rafael Lorenzo Kiampool Peralta, cuya edad no fue precisada.

Rapero Lefty SM asesinado a las puertas de su casa

En septiembre del 2023, en un violento ataque frente a su casa en Jalisco, México, fue asesinado el rapero mexicano Lefty SM, según informes de medios locales.

A pesar de la seguridad en la zona, un grupo organizado logró superarla sin ser detectado y dirigirse hacia la residencia de la víctima para llevar a cabo su plan. El sitio web Guardia Nocturna confirmó que Lefty SM recibió dos disparos.

Los atacantes huyeron inmediatamente después de acabar con la vida del artista, según informes de los medios locales. En el momento del incidente, la esposa de Lefty, Eza Mary, estaba presente y pudo auxiliarlo y llevarlo al hospital, donde se reporta que llegó en estado grave.

La Guardia Nocturna informó que el rapero resultó herido en el abdomen y en la cadera durante el ataque perpetrado frente a su pareja sentimental.

Las circunstancias apuntan a que este no fue un asalto, sino un ataque directo posiblemente planificado contra el intérprete.

PnB Rock asesinado mientas comía en un restaurante

En septiembre del 2022, la muerte del rapero PnB Rock en Los Ángeles conmocionó a la comunidad del hip-hop.

Como reportó CNN en español, el rapero recibió un disparo mortal mientras comía con su novia en Roscoe's House of Chicken 'N Waffles en lo que parece ser un robo, según el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore.

En particular, Moore dijo que una foto de la comida de la pareja había sido publicada en Instagram, con el lugar etiquetado.

XXXTentacion y su muerte tras un supuesto robo

XXXTentacion fue asesinado a tiros el 18 de junio de 2018, en un aparente robo al salir de una tienda de motorsport en Deerfield Beach, Florida.

Cuatro hombres fueron detenidos ese mismo año en relación con el asesinato del rapero.

El joven de 20 años era tremendamente popular en el momento de su muerte. Saltó a la fama después de que su canción "Look at Me" se hiciera viral en las redes sociales y en SoundCloud en 2016.

Justo después de su muerte, "Sad!" pasó del número 52 al número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. La canción fue el primer número 1 póstumo de un solista desde "Mo Money Mo Problems" de The Notorious B.I.G. en 1997, según Billboard.

Nipsey Hussle

Nipsey Hussle, un galardonado artista de hip-hop y filántropo, recibió al menos 10 disparos el 31 de marzo de 2019 en Los Ángeles.

El último mensaje del rapero en Twitter (ahora X) decía: "Tener enemigos fuertes es una bendición". Más tarde se descubrió que una conversación sobre dar información a las fuerzas del orden precedió a su disparo mortal, según un testimonio publicado del jurado investigador.

Las autoridades dijeron que Eric Holder efectuó los disparos que mataron a Nipsey e hirieron a otras dos personas. Holder, de 29 años, se declaró previamente inocente en mayo de 2019.

Pop Smoke

El rapero neoyorquino Pop Smoke recibió un disparo mortal durante un allanamiento de morada en una residencia de Hollywood Hills, California, el 19 de febrero de 2020.

Varias personas fueron detenidas y liberadas tras la muerte del rapero. Los testigos dijeron a los investigadores que entre dos y seis personas irrumpieron en la casa, una de ellas con una máscara, dijo entonces el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles Steve Lurie.

Finalmente, cinco personas fueron detenidas en relación con el asesinato, dos de las cuales fueron identificadas como menores de edad.

El joven de 20 años estaba disfrutando del éxito de su segunda mixtape, "Meet the Woo 2", la semana antes de su asesinato. El proyecto debutó en el número 7 de la lista de álbumes Billboard 200.

King Von

El rapero de Chicago King Von fue una de las dos personas que recibió un disparo mortal el 6 de noviembre de 2020, durante un intercambio de disparos a primera hora de la mañana en el exterior de un salón de narguile de Atlanta, según informaron las autoridades.

Dos grupos de hombres habían estado discutiendo en un estacionamiento alrededor de las 3:30 a.m. y se hicieron disparos, dijeron las autoridades.

Otras cuatro personas resultaron heridas por los disparos, según la Oficina de Investigación de Georgia, que investigó el tiroteo porque los agentes de policía también dispararon sus armas.

Young Dolph

El rapero de Memphis Young Dolph recibió un disparo mortal mientras compraba galletas el 17 de noviembre de 2021.

El rapero de 36 años estaba en Makeda's Homemade Butter Cookies en Memphis cuando alguien se acercó y le disparó, dijo la policía en ese momento.

Tres hombres fueron arrestados en relación con la muerte de Dolph. Las autoridades los identificaron como Justin Johnson, de 23 años, Shondale Barnett, de 27, y Cornelius Smith, de 32.

El jefe de la policía de Memphis, C.J. Davis, dijo que las pistas de los ciudadanos fueron clave para capturar a los sospechosos.

Entre 1987 y el 2018 se ha documentado el asesinato de 68 raperos en Estados Unidos. Una cifra que se ha incrementado en estos cuatro años

Para nadie es un secreto que la historia del rap estadounidense ha estado relacionada con las pandillas que le daban una estructura al caos. Así lo señaló el investigador estadounidense Jeff Chang en el libro "Can´t Stop Won´t Stop: A History of the Hip-Hop Generation" del 2005.

"En algunos aspectos el rap y la violencia parecen ir de la mano. Pero no es la música en sí misma, es el entorno en el que vivimos. La violencia estaba aquí mucho antes que el hip-hop", decía Scotty Morris a 'The New York Times' en 1987.

Morris era el mánager de Scott La Rock, integrante del dúo Boogie Down Productions que fue asesinado por disparos en el cuello y la cabeza en agosto de aquel año en el Bronx.

Este fue el primer asesinato relacionado con el mundo del hip-hop de los muchos que no han sido resueltos por la policía.

El 30 de noviembre de 1995 fue asesinado Stretch, miembro del grupo Live Squad y amigo íntimo de Tupac Shakur, tras recibir varios disparos desde un coche en movimiento. Investigaciones posteriores apuntaron a que su muerte se debió a un ajuste de cuentas, después de que robase 10 kilos de cocaína a un traficante.

En los dos años siguientes se produjeron las dos muertes más célebres de la historia del rap: la del propio Tupac y la de The Notorious B.I.G., ambos en la cima de sus carreras, a los 25 y 24 años, respectivamente. Los dos murieron a causa de los disparos efectuados desde otro auto.

40 casos sin resolver

Hay todavía 40 casos sin resolver, entre ellos los más famosos: Tupac, The Notorious B.I.G. y Big L. A Tupac Amaru Shakur, nacido en Harlem (Nueva York) en 1971, le dispararon en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996. Murió seis días después, a los 25 años. Cuando habían pasado solo seis meses de la pérdida de Tupac, el mundo del hip-hop lloró la desaparición de otro de sus iconos, The Notorious B.I.G., compañero de instituto de Jay Z en Brooklyn.

Tenía 24 años cuando le dispararon en Los Ángeles el 9 de marzo de 1997 al salir de una fiesta. En aquel momento más de mil personas desalojaban el museo donde se celebró la fiesta, pero la policía encontró pocos testigos al sentirse «intimidados» por las «reputaciones» de algunos de los involucrados en el tiroteo, según reconocieron los detectives.

También Big L se hizo popular en la escena del hip-hop neoyorquino de los 90, donde triunfó con su propio sello. El 15 de febrero de 1999 le dispararon nueve veces en la cara y el pecho en Harlem. Gerard Woodley, amigo de la infancia, fue arrestado, aunque puesto en libertad por falta de pruebas.

En el 2010 el hermano mayor de Big L, Donald Phinazee, declaró que su muerte había sido un error: los asesinos buscaban a su otro hermano, Lee, que acabó encontrando el mismo destino al morir en las calles de Nueva York en el 2002.

Asesinato de Tupac

Tupac Shakur murió en 1996 en un hospital de Las Vegas después de permanecer una semana ingresado en estado crítico tras el atentado con ametralladora que sufrió en las calles de esa ciudad de Nevada (EE UU).

Al momento de su muerte, Shakur, tenía 25 años; nació en Nueva York pero vivía en Los Angeles, donde desde comienzos de esta década se había definido como uno de los artistas de rap más populares y millonarios.