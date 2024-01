Hallan muerto a James Kottak, exbaterista de la banda Scorpions

El exbaterista de la banda alemana Scorpions, James Kottak, falleció a los 61 años, según confirmó el manager de la banda a DPA. Aún no se conocen las causas de su muerte. Kottak fue encontrado sin vida en el baño de su residencia.

"Muy triste noticia. Nuestro querido amigo y baterista durante 20 años James Kottak ha fallecido a la edad de 61 años. James era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro 'hermano de otra madre' y lo extrañaremos mucho.

Rock'n Roll para siempre", publicó Scorpions desde su perfil de "X".

Kottak fue baterista de la banda durante dos décadas. La banda se fundó en 1965 y Kottak se unió en 1996 hasta 2016, cuando dejó el grupo para recibir atención médica por una enfermedad, según el medio citado.

Su lugar en el grupo fue asumido entonces por el exbaterista de Motörhead Mikkey Dee, quien sigue siendo parte de la banda y se unirá a la gira de 2024 para celebrar los 40 años de "Love at First Sting".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/10/tr.jpg El ex batería de Scorpions James Kottak, durante una actuación de 2014. /JOSEPH EID / AFP

