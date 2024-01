El Poeta Callejero estrena este lunes su álbum "Psicología"

El Poeta Callejero regresa al ruedo musical con un álbum que apunta a convertirse en uno de los más influyentes del 2024, de acuerdo al contenido de sus letras y el mensaje de cada una de sus canciones.

"Psicología", nombre de esta esperada producción musical será publicado a las 2:00 de la tarde de este lunes 15 de enero en el canal de Youtube del afamado rapero dominicano, en una serie, de nueve días, que concluirá el 24 de enero.

"Psicología" cuenta con nueve temas, cuya primera entrega también saldrá este lunes, en todas las plataformas digitales del Poeta Callejero.

El mensaje

"Es un álbum que sale con una misión y es mostrarle al público las herramientas psicológicas que yo mismo he aprendido con ayuda profesional, ya que en el mejor momento de mi carrera me dejé atrapar por las drogas y me perdí en ese mundo del cual se puede salir, yo soy un ejemplo de eso", aseguró El Poeta desde su residencia en Madrid.

En la actualidad El Poeta se encuentra en Europa, muy enfocado en su carrera y trabajando sin descanso para que los proyectos que tiene en agenda empiecen a dar los frutos, una tarea en la que se han empleado a fondo, tanto él como su equipo de producción.

"Estoy confiado en este trabajo, y esperamos que este álbum sea de gran ayuda para el público" El Poeta Callejero Cantante urbano “

El Poeta Callejero, creador de letras poéticas, con un estilo de música urbana muy particular, nació en San Juan de la Maguana como Geraldo Gabriel Santana, es considerado uno de los propulsores de las letras con sentido entre la nueva generación del rap.