Alejandra Guzmán confunde a fanático con Christian Nodal durante concierto y el momento se hace viral

Alejandra Guzmán se volvió viral después de confundir a un fanático con el popular cantante mexicano Christian Nodal durante un concierto en su país natal.

El video del momento en que la llamada "Reina de corazones" encuentra al fanático, quien es imitador del cantautor, ha sido compartido en redes sociales.

En el video, se observa cómo "La Guzmán" se muestra sorprendida al ver al imitador de Nodal en medio del público.

Inmediatamente después, en hombros de uno de los miembros de su equipo de seguridad, se acerca al imitador y lo abraza, aparentemente sin darse cuenta de que no se trata del verdadero Christian Nodal, confesándole que lo admira.

"-¡Qué guapote!, te quiero, te admiro", expresó mientras lo abrazaba con fuerza.

Hasta ahora, la cantante no ha hecho ningún pronunciamiento relacionado con su error, ya que circulan varios videos tomados por sus fans en redes sociales que documentan el momento de la confusión.

Como era de esperarse, los internautas no perdonaron a la integrante de la Dinastía Pinal, lamentando que la famosa no se haya percatado de que no se trataba del verdadero Christian Nodal.

"Qué vergüenza para Alejandra", se lee en los comentarios.

A continuación, el video