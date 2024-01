Tres jóvenes talentos dominicanos relatan su "experiencia Berklee"

Un año más jóvenes talentos musicales de República Dominicana tuvieron la oportunidad de participar en "Berklee en Santo Domingo", programa internacional que tiene como objetivo capacitar a estudiantes de música en diversas áreas musicales con el método de enseñanza de la prestigiosa universidad de Boston.

Pero para apreciar verdaderamente los beneficios que ofrece este programa, solo hay que escuchar cómo esta experiencia ha impactado a la nueva generación de músicos que participaron en "Berklee en Santo Domingo 2024".

Edanne Mercedes Vásquez se especializa en canto.

Las audiciones

"Yo realmente no sabía que Berklee iba a volver. Esto llegó como una sorpresa. Participé el año pasado y realmente es un sueño estar aquí", comenta Edanne Mercedes Vásquez, una estudiante del Conservatorio Nacional de Música y se especializa en el canto.

Esta es la segunda vez que Edanne se integra al programa, pero en esta ocasión fue un profesor que, no solo la animó a participar, sino que también incitó a toda la banda de la clase a asistir con su video de audición.

"En los videos canté algunas piezas, principalmente de cosas que había practicado aquí, como ´Blue Skies´ de Ella Fitzgerald y ´Something´ de Lalah Hathaway", explica Edanne. "Grabamos toda la banda y por ahí entré".

"Yo me enteré porque en la carrera de música de la Unphu todos los profesores estaban incentivando a entrar y todos mis compañeros estaban audicionando", comentó Axel Martínez Tirado, estudiante de esta universidad, con una licenciatura de música contemporánea.

Axel, cuyo instrumento principal es el bajo eléctrico, envió un video en el que interpreta la canción "Come on come over", de Jaco Pastorius, pero también envió una segunda audición en la que canta y toca la guitarra para interpretar "Rimas para seducir" de Cultura Profética.

"Me gusta mostrar la versatilidad porque no es que me quiera enfocar como bajista en mi carrera completa", resalta Martínez. "Se trata más sobre hacer mi música, producir y crear, entonces así mostré todo".

En el caso de Juamer Fernández, estudiante de música especializado en la percusión, y que también proviene de la Unphu, recibió la noticia de la nueva edición del Programa de Berklee de sus amigos y compañeros de clase, quienes lo motivaron a llenar los formularios para participar.

"Esos videos que utilicé para participar fueron unos que ya tenía tocando en vivo", comenta Juamer. "Aproveché que había tocado algunas piezas un poco exigentes, simplemente los mandé y así pude entrar. Es la primera vez que participo en el programa".

Elinstrumento principal de Axel Martínez es el bajo eléctrico.

La experiencia Berklee

Cada uno de estos jóvenes se dedicó de lleno a participar en clases y actividades impartidas por músicos de renombre internacional como:

Norman Zocher.

David Gilmore.

Shirazette "She Beats" Tinnin.

Jason Palmer.

Gregory Groover.

Kaimy Masse.

Anastassiya Petrova.

"Los profesores están muy preparados, son muy atentos y he aprendido muchísimo. Puedo decir que en este Berklee Santo Domingo he crecido mucho" resalta Edanne.

"A pesar de la gran cantidad de estudiantes que hay, ellos están abiertos a que uno vaya con cualquier problema individual, a pedir ayuda con cualquier cosa", menciona Axel.

Otro aspecto de la experiencia del programa que hay que tomar en cuenta es la oportunidad que tienen los estudiantes de compartir con sus compañeros y aprender de experiencias con otros músicos que vinieron a asimilar nuevos conocimientos.

"Me ha encantado conocer a diferentes personas que pueden tener habilidades con tu instrumento, cómo lo tocan y las enseñanzas que nos dan los maestros son muy enriquecedoras para nosotros", explica Juamer.

"Ha sido una comunidad de música y compañerismo bastante buena", agrega Axel.

Juamer Fernández es un estudiante de música que se especializa en la percusión.

La experiencia de la música

Sea o no la primera vez que participan en el programa, el hecho de poder vivir una experiencia como la que provee "Berklee en Santo Domingo 2024" es una oportunidad para crecer como personas y músicos, además de otorgar al participante una nueva perspectiva sobre el enfoque que quiere dar a su carrera.

"Nosotros, los músicos, somos muy inspiracionales", expresa la joven cantante. "Cada experiencia te lleva a otro nivel y trae nuevas inspiraciones. Es una nueva oportunidad para crear música y yo diría que a partir de aquí hay muchas inspiraciones para seguir creando".

"He aprendido bastante, pero siento que tengo mucho más espacio para mejorar", observa Axel. "Voy a seguir estudiando mi carrera de música. Y junto a mi banda, Los Propedéuticos, seguiré haciendo música. También quiero empezar un proyecto individual, además de hacer mi música, producirla, cantar, tocar bajo, todo".

"Siento que puedo enfocarme más en las cosas que tal vez antes para mí eran irrelevantes. Los detalles pequeños, que tienen tanta importancia, antes no los veía, ahora siento que son los que me pueden mejorar como músico", comenta Juamer.

Asimimos, este músico dominicano tiene pensado seguir trabajando para continuar su evolución como músico y hacer realidad su sueño de algún día ir directamente a Berklee, en Boston, para continuar sus estudios allá.

Becas de reconocimiento al talento y el esfuerzo

Esta edición de "Berklee en Santo Domingo 2024" concluyó con la entrega de 23 becas en reconocimiento al talento y desempeño académico de los participantes, que ascienden a un valor de 2.2 millones de dólares y permitirán a los galardonados la oportunidad de continuar sus estudios en el prestigioso Berklee College of Music.

Entre los estudiantes que recibieron este reconocimiento hay que resaltar a Argenis Enrique Contreras Cierra, estudiante del Conservatorio Nacional de Música. Los instrumentos de Contreras son el trombón y la batería, aunque ganó la beca por el trombón y es la primera vez que un estudiante en el programa recibe un reconocimiento por ese instrumento.

La beca otorga al joven artista 30 mil dólares para cubrir parte de sus estudios en la reconocida universidad de Boston.