Nueva cinta de Jennifer López aborda el rumor de que es "adicta al sexo"

Jennifer López llega a Prime Video con This Is Me... Now, una cinta que te sumergirá en su viaje por el amor y la música. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Jennifer López llegará a Prime Video con su nueva cinta 'This Is Me... Now: A Love Story', una mirada profunda a su carrera y relaciones románticas a lo largo de su vida. Este se estrenará el próximo 16 de febrero, día que también será lanzado su nuevo álbum 'This Is Me... Now', un homenaje a su disco producido en 2002.

¿Jennifer López es una 'adicta al sexo'?

La nueva producción la tendrá a ella como protagonista y contará con un elenco que le ayudará a dramatizar algunos aspectos reales de su vida. Entre el reparto se destacan varias estrellas como Fat Joe, Trevor Noah y Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Neil deGrasse Tyson, Sadhguru, Derek Hough y su esposo Ben Affleck.

El tráiler fue lanzado hace unas horas y la intérprete de 'On the floor' comenzó con una voz en off, en la que expresó: "Sé lo que dicen de mí, sobre románticos empedernidos, que somos débiles, pero no soy débil".

Como señala el medio "El tiempo", el corto de más de dos minutos dejó ver varios momentos en que sus relaciones fallidas no tuvieron éxito. Las escenas mostraron sus compromisos con diferentes hombres, los problemas que tuvieron dentro de la relación y una historia sobre la eterna búsqueda del amor.

"He aprendido por las malas. No todas las historias de amor tienen un final feliz", expresó la actriz en su película.

Una escena que marcó la cinta fue su visita con un terapeuta y, después, pasa a la secuencia de ella en una fiesta y entra con quien sería su nuevo interés amoroso. En ese momento, sus amigos se ven obligados a realizarle una intervención y le dicen: "Creemos que podrías ser una adicta al sexo".

El proyecto se enfocó en entender su viaje en el amor desde sus propios ojos. Con diversas escenas fantásticas, coloridas, la participación de varias figuras del espectáculo, canciones, coreografías y todo para entender los secretos más profundos de su corazón.

En su viaje se mostró a ella con un grupo de apoyo y contó detalles de su infancia: "Últimamente, no he dormido bien, supongo que nunca lo he hecho. Cuando era pequeña compartía habitación con mi hermana. Solía dormir muy tranquilamente. Yo me quedaba ahí, despierta pensando: '¿cómo alguien puede dormir de esa manera, cuando su corazón nunca duerme?".

#NewMusic #Trailer ? original sound - JLO @jlo I have not been this nervous, excited, scared and thrilled to share something with you in years!! The story of the journey from This Is Me...Then to This Is Me...Now is the most personal thing I´ve ever done. The musical experience continues February 16 when This Is Me...Now the album drops and This Is Me...Now: A Love Story, my new Amazon Original, is streaming on @Prime Video. Watch the trailer...NOW. #ThisIsMeNow

'This Is Me... Now' ya lanzó su primera canción

El estreno de la cinta en Prime Video , el 16 de febrero, va de la mano con el lanzamiento del álbum 'This Is Me... Now', un ambicioso proyecto que sería un homenaje a su tercer proyecto , 'This is me Then', lanzado en 2002.

en , el 16 de febrero, va de la mano con el lanzamiento del álbum 'This Is Me... Now', un ambicioso que sería un homenaje a su tercer , 'This is me Then', lanzado en 2002. Hace siete días, Jennifer López lanzó su nueva canción titulada 'Can't get enough', en la que se sacan varias escenas para la cinta de Prime Video. En esta melodía, la temática es sobre una boda y las críticas de varias personas por su compromiso. Algunos dicen: "Este tipo no tiene oportunidad" y "Te apuesto a que cree que la lluvia es una señal".