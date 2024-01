Elenita Santos: La reina de la salve comparte su historia

La cantante Elenita Santos, conocida como "la reina de la salve" o "rayito de sol", concedió una entrevista por teléfono a Diario Libre desde su residencia en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, en la que reflexionó sobre su trayectoria en la televisión y el canto popular.

Gilem Nazir Cabalem (Elenita Santos) comenzó su carrera a los 13 años en La Voz Dominicana (canal 4), el primer canal del país inaugurado en 1952, convirtiéndose en una de las mujeres pioneras en aparecer en la pantalla local.

"Para los que dicen que fallecí"

Su exitosa trayectoria profesional de más de 60 años en la escena la llevó a triunfar en el canto más allá de la República Dominicana.

Con su característico trato afable, accedió sin reparos a responder las preguntas de DL. "Te agradezco mucho la oportunidad de comunicarme con mi gente y aclararle a quienes han dicho que fallecí, que me encuentro muy bien gracias a Dios, lo quiero comunicar a través de Diario Libre", afirmó Elenita Santos.

La artista reside en Estados Unidos desde hace dieciséis años, junto a su hija y familiares. "Me gusta mi país, pero tomé la decisión por mi hija", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/img-0192.jpg Elenita Santos comenzó su carrera artística a los 13 años de edad. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/img-0191.jpg La artista junto a su hija y nieto. (SUMINISTRADA)

Trayectoria

"Cuando comencé en la escuela de canto de La Voz Dominicana yo era una niña apenas de 11 años. Y eso fue para mí muy importante porque no era una norma ir a una escuela de canto con las condiciones en las que estaba La Voz Dominicana. Y me sentí bien tratada", recordó.

A pesar de su edad, asegura que se sintió muy bien porque siempre contó con el apoyo de su familia, en particular el respaldo de su madre, quien siempre apostó por su desarrollo como artista.

"En mi hogar me enseñaron sobre todas las cosas a amar a Dios y después a la humanidad. Yo me sentí muy bien con el ambiente que encontré. No, nunca sentí que me hicieran daño, porque esa persona, ese personaje, José Arismendy Trujillo, nunca me miró con sentido de interés ", afirmó al recordar esa época.

Entre los colegas con los que se desarrolló cita, entre otros, a Lucía Félix, Fellita Puello Cerón, Ángela Vásquez, Armando Recio, Guarionex Aquino y Gerónimo Pellerano.

Luis Kalaf y Bienvenido Brens, entre otros, completan la lista de artistas que marcaron su carrera

Proyección Elenita Santos se estaba preparando para cantar óperas. Para ello contaba con la enseñanza de los maestros argentinos Carlos Crespo y Vladi Silva. Guiada por los maestros Santa María Demorizi y Papá Molina, encaminó sus pasos hacia el canto popular. "Me lanzaron como cantante de música romántica, recuerdo que comencé en el estudio 2 B de La Voz Dominicana en Santo Domingo con el acompañamiento del maestro Ángel Busi y Ernesto Lamí, uno tocaba el bandoneón y el otro el acordeón en la canción ´Quién sino tú´, de Bienvenido Fabián, y ´Besarte´ fueron los primeros temas que grabé con ellos", afirmó. Pero fue la zambra española "Aquella noche de abril" la composición con la que logró éxito, no solo en el país sino también en Puerto Rico y Nueva York. "Yo tendría 17 años. A raíz del éxito, me contrataron para actuar en el hotel Caribe Hilton de Puerto Rico, siendo esta mi primera vez en el extranjero". A partir de ese momento, su carrera artística tomó otro rumbo. Fue contratada para trabajar junto a Lucho Gatica en Nueva York y posteriormente en México. "Cuando trabajé con Lucho Gatica me sentí como la reina del grupo. Allí había muchos artistas de Puerto Rico, como Felipe Rodríguez, o Tito Puente, quien nos acompañó".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/mexico-1960.jpg Elenita Santos residió por un tiempo en México. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/19/televisa-5-18-64-la-hora-de-paco-malgestocarmela-y-rafael.jpg Durante una participación en un programa en Televisa. (SUMINISTRADA)





"La salve"

La salve es un sincretismo que forma parte de la adoración religiosa, del que Elenita dejó un gran repertorio a la cultura dominicana.

"´Ritmo de salve´ fue la primera que grabé en 1956. Ese tema fue un gran éxito gracias a una iniciativa de Luis Kalaf, Julio Tonos y Bienvenido Brens. Luego vinieron otras que también fueron bien acogidas porque eran poemas, nada que ver con las letras que se escriben ahora", reflexionó.

Su retiro

Cuando emigró del país, ya se había retirado de la escena. Considera que los artistas, cuando tienen cierta edad, deben bajar del escenario, no solo por respeto a su trayectoria, sino también al público.

Elenita Santos comenzó su viaje en la música el 25 de octubre de 1949. Lo primero que hizo fue estudiar en la escuela de canto para formarse como artista.

Elenita dijo que se retiró de la escena por respeto al público y a ella. No pensó volver porque con el paso de los años la voz no es la misma.

"Cuando veo a algunos artistas con una edad en la que ya no deben estar en el escenario me preocupa, porque esta es una generación diferente, yo soy una señora que me doy mi lugar y me siento muy orgullosa de esa decisión".

Parte del legado musical de Elenita Santos está disponible en la plataforma de YouTube. "Incluso el contenido de mi programa de televisión que hice en Radio Televisión Dominicana. Ese programa fue una gran etapa para mí y le agradezco a Junio McCabe por siempre apoyarme".

A la juventud

"Severo. Yo soy de una generación muy diferente a estos tiempos, yo tengo muchos años que salí de allá, pero quisiera pedirle a la juventud, a una nueva generación de artistas, si es que podríamos decirle así, que lo primero que tienen que hacer es respetar a los demás. Si usted tiene un empresario, respételo para que lo respeten a usted", dijo.

Y agregó: "Yo diría que el vestuario es muy importante, la moral es muy importante. El comportarse bien con el público es importante porque todas son condiciones que se van a respetar", concluyó.