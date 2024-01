Lee Burgos resalta sus orígenes con su propuesta musical

La cantautora dominicana oriunda de Bonao, Lee Burgos, pisa con determinación el mercado internacional, con una propuesta que no solo está dando mucho de qué hablar, sino que llega como agua fresca al mercado musical del mundo.

Su propuesta está cargada de innovación y la dominicanidad a flor de piel.

Lee, quien fue criada en Washington Heights donde vivió como muchos inmigrantes dominicanos desde sus primeros años, ha puesto en alto sus orígenes afinando un estilo marcado por la calidad y que lleva una fusión pop que se destaca, y que en cierto modo devela su recorrido de vida y en la misma música.

La artista lanzó recientemente su Live Sessions de la mano de Pink Clouds, extraído de su concierto "Entre las Nubes" y el que puede ya verse en su canal oficial de YouTube.

Una nota de prensa informa que próximamente Lee Burgos estará realizando un concierto en República Dominicana, el que desde ya sus fans piden de manera efusiva por las redes y que lleva años planificando con su equipo.

La artista se encuentra actualmente finalizando una producción de estudio, que lleva colaboraciones de lujo de otros artistas dominican.

Lee está en estos momentos compitiendo para el concurso de Tiny Desk de NPR, con el apoyo de sus fans.

"Me siento emocionada con lo que viene, con el Live session de Entre las Nubes que está recibiendo mucha aceptación en muchas partes del mundo, lo que me tiene sumamente feliz. I can´t wait regresar a la República ya que el cariño que me brindan y la aceptación a mi música es extraordinaria. Y este frío de NY esta que pica jajaja", concluyó Lee.

Más sobre Lee Burgos

Cómo muchas niñas que sueñan con ser artistas, descubrió su talento cantando en la iglesia cuando era muy pequeña. Tuvo su primera oportunidad en el ámbito profesional con la artista dominicana Anais.

Lee es la autora, compositora, e intérprete de la Constitución Infantil Dominicana cuyo documento ha servido como herramienta para dar valor a un movimiento que busca salvaguardar los derechos de la niñez.

Además ha cantado el himno nacional Americano en el CitiField, sin contar con que ha compartido escenario con artistas como Manuel Medrano, Myriam Hernandez, y Vicente García, entre otros.

A nivel de estudio ha colaborado con LR La Rey Del Rap, Martha Heredia, y Leli Hernandez.