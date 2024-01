Marc Anthony estrena videoclip de su bachata "Punta Cana"

"¡Mi gente! Ya está disponible en mi canal de Youtube el video oficial de mi nueva canción 'Punta Cana', go check it out". Así anunció el cantante de salsa Marc Anthony el audiovisual de su tema en el que vuelve a incursionar en la bachata.

En el tema, el cantante estadounidense de origen puertorriqueño rinde tributo a Punta Cana, un paradisiaco lugar en el este de la República Dominicana, a través de la canción que lleva el nombre de este destino turístico.

El lanzamiento internacional de "Punta Cana", el nuevo sencillo del intérprete, compuesto por el cubano Lenier Mesa, llegó a todas las plataformas digitales este viernes. La canción cuenta la historia de una pareja que ha terminado su relación, pero que sigue deseando estar junta.

Con poco más de tres minutos, la canción, del género de bachata bailable, vuelve a colocar al artista en las listas de reproducción de todo el mundo, pues, a pocas horas de su estreno, tiene miles de reproducciones.

Ya había cantado bachata

Esta no es la primera vez que el cantante , de ascendencia boricua, se adentra en el mundo de la bachata . En el pasado, colaboró con el cantante de origen dominicano Prince Royce en el tema "Adicto", el cual ha superado los 100 millones de visualizaciones en YouTube.

, de ascendencia boricua, se adentra en el mundo de la . En el pasado, colaboró con el de origen dominicano Prince Royce en el "Adicto", el cual ha superado los 100 millones de visualizaciones en YouTube. "Adicto" se estrenó como el tercer sencillo del sexto álbum de estudio de Prince Royce, "Alter Ego" (2020), el 15 de noviembre de 2018. Es una bachata en la que Prince Royce le cuenta a Marc Anthony sus problemas amorosos con una mujer de la vida alegre.