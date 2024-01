La historia musical contada por José Virgilio Peña Suazo

José Virgilio Peña Suazo o simplemente Peña Suazo sigue disfrutando de las mieles del éxito con canciones que cumplirán tres décadas en el próximo mes de abril.

Fue en ese mes pero del 1994 que el cantante irrumpió en la escena musical con un álbum que, tal y como recordó la noche de este martes en una rueda de prensa, se pegó completo.

Por eso va a celebrar en el concierto "30 años, mi historia musical" su trayectoria sin dejar de cantar "Tú muere´ aquí", "Mi mujer me gobierna" y "Dios me tiene a mí lo mío" el 14 de febrero en Hard Rock Café Santo Domingo, a las 8:00 de la noche.

"Será una noche en que pondremos a disposición de la gente que nos acompañe un repertorio en el que, no me cabe la menor duda, no habrá espacio para el aburrimiento, eso lo aseguro yo", resaltó Peña Suazo.

Con muchos obstáculos dio el salto

Antes de cantante, Peña Suazo es y ha sido músico. A los 18 años comenzó a aprender a tocar instrumentos, entre ellos la trompeta. También es compositor y pasó por la orquesta del laureado Cuco Valoy.

Pero no tenía la experiencia y la destreza en la voz. Aun así lo intentó porque de no ser músico "hubiese sido un mal contador", dice sobre la carrera que estudiaba en su juventud.

Al hacer una mirada al pasado, el merenguero contó que sus inicios fueron duros y que al principio solo él y su fenecida madre confiaban en una carrera en la música. "Mi primer CD lo compramos mi mamá y yo", soltó entre risas y contando muchas anécdotas ante el interés de los periodistas.

¿Cómo lo logró? Así lo cuenta: "Yo no tenía la experiencia que se necesita ni la destreza en la voz. A mí me canceló la Rokabanda en un diciembre y pensé 'yo no voy a empezar en cero de nuevo en la Coco Band, Cuco Valoy, la Rokabanda; voy a cantar, porque cuando le hacía canciones a los demás en el estudio uno le pone algo que se llama la voz guia (en la que le cantas al artista para que tenga una referencia). Dije -si Sergio Vargas va a cantar una canción mía y toma mi referencia, pues yo no soy tan malo".

Continúa: "Como yo soy hijo de una madre apoyadora, me dijo -mi hijo pero tu cantas lindísimo- (ríe). Mi primer CD se vendieron dos. Mi madre compró uno y yo otro. Fueron comienzos muy duros... se me fueron músicos, me decían -Gordo, tu eres nuestro amigo pero nosotros tenemos familia".

Una noche salió para Boca Chica tomando en cuenta lo folclórico que es el dominicano con las cábalas de bañarse de espalda en el mar para que se quite la sal.

Así lo hizo y al otro día en su casa, tras amanecer con un fuerte dolor de cabeza por unos tragos de la noche anterior, con un piano pequeño escribió completa la producción "Libre al fin" donde sale el merengue "Pa' los que sufren".

"Fue una producción que se pegó completa; ahí yo encontré mi sonido, lo que yo andaba buscando, porque en la primera tenía mucha influencia de la Coco Band y la Rokabanda. ¿Cómo descubrí eso? ni yo mismo lo sé, Dios se cansó de oírme llorando" José Virgilio Peña Suazo Merenguero “

De ahí en adelante, sostiene: "Ha sido una búsqueda constante de ir cambiando la línea musical porque no me quedé en esa línea. He tenido que competir con todo el que venga, no importa la línea que sea, puede ser romántica y de calle, y buscando colores diferentes, porque si usted oye Pa' los que sufren y oye 'La cura' o 'Dame agua', son temas que tienen la esencia mía pero son muy diferentes".

Peña Suazo hizo su despegue destacando que desde ese tiempo en adelante "la línea musical mía se parece mucho a mi".

El merengue

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/concierto-pena-suazo-rueda-de-prensa-2.jpg Peña Suazo dio detalles del evento. (DANIELA PUJOLS)

El artista se mostró optimista con el ritmo nacional a pesar de que hay poco relevo. Como han expresado otros merengueros él reitera que esta música está en el ADN de los dominicanos y que en su momento saldrán nuevas caras.

"La sociedad va pariendo los hombres que necesita. Eso pasa en el merengue. Ahí está Manny Cruz que está haciendo su plataforma grandiosa", dijo.

El público podrá bailar y disfrutar de un repertorio cargado de energía y buena música que incluye éxitos como Subido en el palo, Tú muere´ aquí, Traigo fuego, Aquí, pero allá, Como quiera dicen, Mi mujer me gobierna, Pa´ los que sufren, Dejen esos perros, Dios me tiene a mí lo mío, Rey del mambo, entre muchos otros.

Las redes sociales y las anécdotas

Peña Suazo es un hombre de largos 'conversao'. Ya nos imaginamos como sería una peña entre él y Sergio Vargas.

Los 30 años en la música del llamado Rey del Mambo son un ejemplo de trabajo y perseverancia que se han visto recompensados con el apoyo de un público que se ha mantenido fiel a su propuesta, desde aquel álbum "Libre al fin", lanzado el 19 de abril de 1994.

Las boletas para el concierto "30 años, mi historia musical" cuenta con la producción de RR Producciones están a la venta en Uepa Tickets, supermercados Jumbo y Nacional.