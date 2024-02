Abogado de Anthony Santos revela la verdadera razón de su ausencia en juicio de fondo

Un revuelo mediático causó la información vertida por Diario Libre, en la que se establece que el popular cantante de bachata Anthony Santos había sido declarado en rebeldía tras no asistir a las audiencias del juicio de fondo que se le sigue por supuestamente violar la Ley 65-00 de Derecho de Autor.

Debido a lo anterior, la jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, emitió una orden de arresto contra el bachatero, alegando "su rebeldía" y "su constante inasistencia".

Ante este panorama, el abogado Carlos Balcácer, quien representa al artista, señaló que Santos acudirá el próximo martes al juzgado y reveló la razón por la que su defendido no acudió al tribunal.

"En el mes de septiembre, cuando un juez suplente leyó un escrito incidental de Anthony Santos. Ese escrito vencía el 25 de septiembre y el 25 fue que lo depositamos. El juez (que cubría a la jueza titular, porque estaba de licencia médica), leyó por error 26 septiembre", inicia su relato, por la que el cantante no ha acudido a las audiencias.

"Parece que la secretaria escribió un 5 que parecía un 6, entonces como en el sistema de justicia penal te dan un ticket, una página, con un código de barras, ahí decía 25 que es la fecha real", añade.

"Esa discusión se iba a dar ese día, pero que ocurre, que el día anterior yo salí a la 1 de la madrugada con el tema de Jean Alain (a quien también representa), por la revisión de medida de coerción y el uso de grillete".

"Wilson Camacho y yo, a las 12 de la noche, le dijimos al juez que nos íbamos a retirar y dejaríamos representantes, nos fuimos, pero yo me sentía con fiebre, me sentía cansado y envié un abogado de mi oficina, para que, por lo menos de mi excusa de ausencia, pero que ocurre que ese abogado no manejaba ese incidente, y por tal motivo tenía que estar yo", continúa.

"Si la jueza acogió mi excusa, por vía de consecuencia, debió acoger la excusa de Anthony Santos, porque si yo no estaba ahí, obviamente no se podía litigar el asunto y máxime que ya Anthony había ido en varias ocasiones y por deficiencia de citaciones de la otra parte, el cantante tuvo que dar ese viaje de Montecristi a Santo Domingo, en vano".

"Esa situación, como el abogado no estaba en condiciones, yo le dije a Anthony que no acuda al tribunal, porque yo había mandado una excusa, incluso le dije a ella que yo iba a ir a la Clínica Abreu, para ir con mi seguro, porque me sentía mal. Lo único que ya a eso de las 9 de la mañana yo ya me sentía bien, y ahí se emitió la rebeldía", aseguró.

"En conclusión, eso se resuelve asistiendo", plantea.

Aclara que, en los tribunales, el recurso de declarar a alguien en rebeldía se utiliza constantemente, y naturalmente, eso se subsana con la asistencia de la persona.

Sobre el caso

En diciembre de 2022, al "Mayimbe de la Bachata", Anthony Santos , se le dictó apertura a juicio de fondo en el proceso en su contra que llevan los descendientes del popular merenguero típico Tatico Henríquez, que lo acusan de mutilar, grabar y comercializar la canción "Corazón de piedra".

, se le dictó apertura a juicio de fondo en el proceso en su contra que llevan los descendientes del popular merenguero típico Tatico Henríquez, que lo acusan de mutilar, grabar y comercializar la canción "Corazón de piedra". En ese entonces, hace un año, el juez Deiby Timoteo Peguero "acogió la acusación" presentada por el Ministerio Público y la querella en constitución de actor civil por parte de los herederos del cantautor que falleció hace 46 años en un accidente de tránsito.

Los demandantes exigen una indemnización de diez millones de pesos.