La entrega de Kany García en la primera de tres funciones en el Teatro Nacional

La artista puertorriqueña Kany García demostró una vez más con la presentación de su gira "Kany García Tour 2024" el íntimo vínculo que mantiene con un público dominicano que se rindió a sus pies, luego de tres años de ausencia en el país.

En la primera de tres funciones en el Teatro Nacional, todas ´sold out´, la artista de 41 años hizo un recorrido por sus más grandes éxitos, siendo ovacionada por sus fieles seguidores de principio a fin.

A las 8:30 de la noche, la sala Carlos Piantini lucía a su total capacidad. Los presentes disfrutaban de la música de Diego Jaar, quien tuvo a su cargo abrir el concierto.

El público, eufórico, de vez en cuando lanzaba gritos para que García saliera, pero no fue hasta las 9:20 de la noche que al unísono gritaban: "Kany, Kany, Kany". Los músicos salieron al escenario e iniciaron a tomar posición.

Cuando el reloj marcó las 9:23, apareció Kany García. Con un elegante traje dorado de lentejuelas, botas negras, una gran sonrisa y con la canción "Mi plan de vida" dio inicio a la prometedora noche.

Acompañada de un baterista, un pianista, tres guitarristas y una corista, siguió con "Soy yo".

"Se siente maravilloso estar de regreso en República Dominicana", fueron sus primeras palabras, para luego entonar con su guitarra "Quédate" de su álbum "Contra el viento".

La interacción con el público, el constante agradecimiento que tiene con el país y sus fanáticos, así como las anécdotas o consejos antes de iniciar una canción, no solo demuestran su calidad humana, sino que hacen que la noche sea más especial.

La artista puertorriqueña recibió la bandera nacional. El público abarrotó el Teatro Nacional.

Antes de continuar con "Bailemos un blues", se refirió a su esposa y lo difícil que es demostrar el amor en países donde aún existe el machismo, sin embargo, afirmó se siente segura si está en República Dominicana.

"Ayer yo venía con mi esposa, no hice nada indebido, como que le di un cariñito... pero recuerdo que ella estaba incómoda con la situación y movió el muslo para el lado como un no te atrevas a tocarme y yo le digo, ¿pasó algo? Y me dice no y yo le digo qué rápido uno se mete en la película de que hay que esconder cosas y ella me dice, no estamos en un país donde sé cómo la gente va a reaccionar", narró.

Continuó diciendo: "Vivimos ese tipo de realidades donde a veces demostrar el amor da mucho miedo, qué bonito que cada vez que uno sienta que puede venir a Dominicana uno pueda decir: tranquila que estamos en Dominicana".

Al interpretar "Lo que veo en ti", pidió a los presentes nunca dar nada por sentado y expresar sus sentimientos.

De vuelta al tiempo

Kany pidió a sus músicos retirarse para, acompañada solamente de su guitarra, rememorar su primer concierto en el país, cuando se presentó en Hard Rock sólo frente a 100 personas.

Interpretó "Hoy ya me voy", "Muero" y "Confieso". En esta última, pidió que prendieran el flash de los celulares, tema que el público cantó con el alma.

Regresan los músicos. Suenan las notas de "Titanic", sigue con "Que te vaya mal", donde una fanática le muestra un tshirt, Kany se acerca, lo recibe y se toma una foto.

En el repertorio también estuvo "Alguien", "Demasiado bueno", Duele menos", "Me quedo sola", "Te lo agradezco", "Remamos", "Que vuelva", entre otras.

A las 11:10 de la noche se despidió con "La siguiente", tema junto a Christian Nodal. Pero el público pedía a gritos otra.

Momento especial

Minutos después Kany se fija que entre el público hay una niña llorando, se acerca y le pregunta por su nombre: María.

Le pidió a María que, si quería subir al escenario, donde le dio un fuerte abrazo, se tomó fotos y la misma Kany le tomó fotos con uno de sus músicos y su corista. Era su primer concierto.

Ante este emotivo momento, todos vociferaban: "Quiero ser María".

Luego tomó la bandera dominicana junto a la menor y se fungieron en un cálido abrazo. Seguido cantó "DPM". Todos estaban de pie, bailando y cantando.

Con la misma euforia, tras dos horas de show, finalmente se despidió con "Agüita e´ coco".

Kany Garcia se reencontrará con su fanaticada dominicana este sábado y domingo

El concierto estuvo bajo la producción de SD Concerts.