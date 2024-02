Desde Quincy Jones a Beyoncé, las estrellas que más han ganado Grammy en la historia

Los Premios Grammy 2024 se celebrarán esta noche ante una lluvia de estrellas y muchas expectativas.

La 66 edición de los premios más importantes de la música se llevarán a cabo desde el Crypto.com Arena, el recinto en el que juegan sus partidos como local los equipos de baloncesto Los Angeles Lakers y LA Clippers.

SZA es la artista más nominada de la cita con nueve candidaturas por su álbum 'SOS', seguida de Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una, mientras que boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Jon Batiste aspiran a seis premios respectivamente.

Esta nueva entrega, el cómico Trevor Noah repite por cuarta vez como maestro de ceremonias.

A lo largo de seis décadas, son pocos artistas que llevan la corona de ser los mayores ganadores. De las mujeres lidera Beyoncé, mientras que Taylor Swift, quien tiene 12 premios, busca conquistar la mayoría de gramófonos este año como Canción, grabación y álbum del año.

¿Quiénes componen el resto de los artistas? a continuación, los detalles:

Beyoncé - 32 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/beyonce-grammy-1.jpg

En la edición de 2023 la artista estadounidense se consagró como la artista más premiada en la historia de los Grammys, logrando los principales premios de grabación del año, canción del año y álbum del año.

En 2021 ya tenía ese récord con solo 21 años de carrera y fue reconfirmado en 2023.

Georg Solti - 31 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/georg-solti-1987-yousuf-karsh.jpg

El fallecido director de orquesta Georg Solti es el artista que más victorias ha conseguido en el ámbito de la música clásica, según el recuento que lleva la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, la organización que otorga los Premios Grammy.

Quincy Jones - 28 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/quincy-jones-gettyimages-50704471-1615822105.jpg

Quincy Jones tiene una destacada carrera como músico, productor discográfico, arreglista y director de orquesta que abarca una variedad de géneros desde el infantil hasta el jazz, pop, rap y R&B.

Refiere CNN que su premio Grammy más reciente lo ganó en la categoría de mejor película musical, el cual se sumó a las 28 estatuillas que acumula hasta ahora el músico. Jones es también uno de los 15 artistas en recibir el premio Grammy Legend, resalta la academia de grabación.

Una parte de estos gramófonos los logró por la multipremiada producción "Thriller" de Michael Jackson en 1982, el álbum más vendido de todos los tiempos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/michael-jackson-grammy-1.jpg

Y hablando de Michael Jackson, el "Rey del pop" recibió 15 premios Grammy.

Pero uno de sus mayores logros es que en solo una noche, se llevó ocho Grammy en 1984 por su álbum Thriller , el cual trabajó al lado del Quincy Jones.

Alison Krauss - 27

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/alison-krauss-grammy-rewind-alison-krauss-hero-1920x1080.jpg

La cantante y violinista Alison Krauss ostenta la distinción como la artista mujer con más premios en la música country. 14 de estas estatuillas vienen con la banda a la que pertenece desde hace casi 30 años, Union Station, según el recuento de los Grammy.

Chick Corea - 27 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/chick-corea-aft-grammy.jpg Chick Corea. (AFP)

El músico de jazz Chick Corea ganó el mejor solo de jazz improvisado por "Hot House" y mejor composición instrumental por "Mozart Goes Dancing" en 2013.

En resumen, el artista fallecido en 2021, es actualmente el artista con más premios Grammy en la categoría de jazz. Acumula 27 galardones como solista.

Los estilos, composiciones y arreglos de piano de jazz latino de Corea también le han merecido cuatro premios Latin Grammy.

U2- 22 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/u2-grammy-beautiful-day-record-year-grammy-rewind-43rd-grammy-awards-2001-grammy-rewind-hero.jpeg

U2, la banda irlandesa liderada por el artista Bono, ganó los dos primeros premios GRAMMY de su carrera en 1987 por The Joshua Tree: Álbum del año y Mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con voz.

Hicieron su debut en los GRAMMY con "Beautiful Day" en la 43ª edición de los Premios GRAMMY en 2001 y es el único grupo que ha ganado dos veces la categoría de Álbum del Año.

Jay- Z 24 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/jay-z-grammys-nomination-thatgrapejuice-2022.jpg

Con 24 Grammy y 88 nominaciones el rapero y productor Jay-Z es uno de los más premiados en la historia de la música.

Jay Z se llevó a casa su primer GRAMMY al Mejor Álbum de Rap por Vol. 2... Hard Knock Life de 1998.

Actualmente empatado con Kanye West, Jay Z ostenta la distinción de rapero con más premios GRAMMY de la historia.

Hizo su debut en los GRAMMY en la 48ª entrega de los premios GRAMMY en 2006, cuando formó equipo con Linkin Park y Paul McCartney para un popurrí de "Numb/Encore" y "Yesterday".

Kanye West -24 Grammy

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/04/kanye-west-with-grammys-scaled.jpg

En la codiciada lista de los mayores ganadores está el polémico rapero Kanye West, empatado con Jay-Z con 24 premios. Sus primeros logros fueron los álbumes No. 2, The College Dropout, en 2004 y Late Registration de 2005, el cual le valió su primer éxito No. 1 en el Billboard Hot 100 con "Gold Digger".

Otros artistas

Los artistas que completan la lista



Pierre Boulez - 26



Vladimir Horowitz - 25



Stevie Wonder - 25



John Williams - 24



Vince Gill - 21



Henry Mancini - 20



Pat Metheny - 20



Al Schmitt - 20



Bruce Springsteen - 20



Tony Bennett - 18



Aretha Franklin - 18



Yo-Yo Ma - 18



Paul McCartney - 18



Jimmy Sturr - 18