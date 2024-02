Santiago Cruz: "No hemos aprendido a vivir en comunidad"

Los cantautores colombianos Santiago Cruz y Andrés Cepeda celebrarán por partida doble cuando se presenten los días 14 y 15 de este mes en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 pm.

La primera vez que compartirán un escenario en la República Dominicana será para festejar el Día de San Valentín.

En una entrevista concedida recientemente a Diario Libre con su compatriota Andrés Cepeda, Cruz aseguró que apostarán a las canciones con las que marcaron su territorio en el país y en algún momento deberán coincidir para complacer al público con la interpretación de una que otra composición.

El autor de temas como "Y si te quedas, ¿qué?"; "No te necesito" o "Baja la guardia", reveló a Diario Libre que tiene mucho tiempo compartiendo música con su amigo Andrés Cepeda.

"Aparte de conocernos, de ser amigos desde hace varios años, Andrés es un referente para mí desde el comienzo de mi carrera. He tenido la fortuna de que la vida y la música me ha juntado con él en el plano personal y profesional", reflexionó Cruz.

Y abundó: "Es un tipo que para mí es de los más importantes de Colombia. Tengo la fortuna de haber compartido canciones con él, César Suárez (productor de los conciertos en el país) tomó en cuenta la cercanía que tenemos para llevarnos a República Dominicana y replicar lo que ya hemos hecho muchas veces en Colombia", detalló.

El cantautor está agradecido de tener la oportunidad de ofrecer a los dominicanos la propuesta escénica que ambos han preparado para sus seguidores en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/dsc08904.jpg Santiago Cruz, destacado cantautor colombiano. (SUMINISTRADA)

En el escenario

Aunque no tienen un espectáculo montado, como el que ya hicieron en su país Andrés y Fonseca, no dejó duda de que ambos se juntarán en un momento de la noche.

"Este es un show que nos llevará a compartir muchos momentos en el escenario, porque esa es parte de la gracia que tiene este junte. Nosotros hemos compartido en grabaciones y la idea es que podamos disfrutar cantándole a un público maravilloso como el dominicano. En efecto, es una gran ilusión, para ambos, cantar juntos".

Conexión con República Dominicana

"Para mí es un regalo maravilloso. Allá donde voy, en cualquier parte del mundo, siempre hay público dominicano, y cada vez que vengo a República Dominicana me hacen sentido muy bienvenido. Tengo amigos que vienen de vacaciones y escuchan mis canciones, cuando un país que no es el tuyo te abraza de esa manera, la verdad que es algo que uno valora mucho", afirmó.

Perspectiva para 2024

Cruz continuará haciendo música, así como su gira. "Nueve", su más reciente álbum, fue estrenado el pasado año y logró dos nominaciones a los premios Grammy Latino.

Todavía no sabe si estrenará nueva producción, pero continuará renovando su repertorio. "Seguramente haremos como el pasado año. Ya estamos trabajando en temas nuevos, pero iremos trabajando con la corriente".

Santiago Cruz recordó que la gira del 2023 arrancó en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Posteriormente comenzó un periplo exitoso que lo llevó a importantes escenarios.

El proceso creativo

Plasmar sus ideas en papel, grabadora o en una hoja electrónica es algo que fluye en determinado momento.

"He aprendido, cuando voy a hacer un disco, a tener el suficiente repertorio y luego lo hacemos. Es un proceso que siempre me acompaña desde mi segundo disco. Por lo general me gusta tener entre 28 y 32 canciones para escoger las que creemos que son las más afortunadas", afirmó.

La gestión emocional de los recuerdos y otros factores influyen positivamente durante el proceso creativo.

Una de las grandes satisfacciones que ha tenido Santiago Cruz es ver al público abrazar sus canciones románticas. "Todos nos enamoramos y desenamoramos sin importar nuestra condición de piel, estatura, credo religioso u orientación sexual. Pretender que las historias de amor se acabaron es querer tapar el sol con un dedo, eso es el ser humano", reflexionó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/andres-cepda.jpg Santiago Cruz y Andrés Cepeda. (SUMINISTRADA)

Temas que marcaron su carrera

"Puedo nombrar tres canciones que han sido la columna vertebral de mi carrera y que siempre están en mis conciertos. Son ´Baja la guardia´, ´Desde lejos´ así como ´Y si te quedas, ¿qué?´. Puedo prescindir de cualquier otra canción en un concierto y la gente no va a pedir que le devuelvan su dinero, pero si dejo de cantar una de esas, las quejas sí van a ser monumentales", confesó.

Una mirada

El artista no quiso quedarse en América Latina cuando se le pidió una valoración de cómo ve lo que acontece en este lado del mundo.

"Tengo una mirada global, yo creo que el ser humano, con toda la capacidad artística, intelectual y emocional, como especie no hemos aprendido ni un carajo, no hemos aprendido a vivir en comunidad. Tampoco hemos aprendido a que lo que le pasa a uno, le sucede a todos y eso nos lo mostró la pandemia y ni siquiera así lo entendemos", sentenció el cantautor.

Exhortó a la humanidad a replantearse la forma de vida, lo que haría del mundo un mejor escenario.

"Quisiera pensar que vamos a cambiar, pero no soy tan optimista".