José Duluc y su pasión por los ritmos folclóricos dominicanos

Quien conoce o ha tenido la oportunidad de hablar con el músico José Duluc sabe que es un apasionado de la cultura, la música y el folclor dominicano. Él vive, respira y planifica sus proyectos teniendo en cuenta la preservación de nuestra idiosincrasia.

Su vida también ha girado en torno a la investigación de los ritmos populares de los pueblos y barrios de la República Dominicana. Durante una entrevista con Diario Libre hizo una radiografía de la cultura criolla, a cuyo rescate se ha dedicado por muchos años, al igual que a los ritmos folclóricos, identificando más de 50 en comunidades de la ciudad capital y pueblos del interior.

Para él, la cultura no es estática, es cambiante, evoluciona con el paso del tiempo y así debe ser analizada.

RD y su variada propuesta cultural

"Cultural y musicalmente hablando, yo creo que estamos bien. A pesar de todas las cosas que se dicen de la cultura, es cierto que hay una transformación por la globalización y los géneros que nos han llegado de afuera, pero eso siempre ocurrió aquí", asegura.

Y agrega: "Nosotros somos un producto del mundo, de todo lo que ha venido, incluso antes de los indígenas que llegaban del sur, de México, de Mesoamérica, de Centroamérica, hasta formarnos como caribeños".

Sin embargo, reconoce que el proceso creativo ha tomado un giro que quizás no ha sido tan beneficioso.

"Porque sí es cierto que, a nivel de los medios, el negocio, la industria, la música cultural está en declive, un poco, con algunas excepciones que hacen una transición y pueden, como yo, por ejemplo, que he logrado algunas piezas mundiales, como La Siguapa, con la que he tenido mucha suerte".

Más allá de la música de tambores, que otros llaman folclore, la República Dominicana tiene una gran variedad de ritmos que la hacen única en el Caribe.

"Cuando hablo de la música de tambores me refiero a la música del campo que está viva, con innumerables formas de tambores, que es un aporte africano", inicia al hacer su relato sobre los orígenes culturales del país.

Este, a su juicio, "es uno de los grandes aportes que nos ha hecho el continente africano, nosotros no somos africanos, pero sí tenemos una parte importante de ellos en nuestra cultura".

Nuestro folclore también es europeo

En el siglo XVII se bailó polka, mazurka, estilos europeos que estaban de moda y que nosotros asumimos, de manera que yo creo que ahí radica la importancia de nosotros, de los dominicanos, somos los primeros del Caribe, somos una fusión de la humanidad; con el tiempo he tomado mucha conciencia de esto, de que debemos cuidar nuestro país, esta cultura única, aunque de aquí exportamos a otras partes de América que tienen sus variedades de tambores y todo".

El músico asegura que los tonos del jazz o del blues "estaban primero aquí, antes de iniciar allá. Aquí fue el primero donde se formó, claro, el ideal de una música nueva, y después fue hasta Estados Unidos, New Orleans, Luisiana".

Fusión musical

Su carrera ha sido tan variada como los ritmos que hay en República Dominicana.

"He tenido muchas bandas de fusiones, he hecho merengue, temas de carnaval o de bachatas, pero actualmente he ido perfilando un estilo basado en esto, en la cultura dominicana de los palos, resaltando su importancia de tantos años trabajando y viendo".

"El año pasado sacamos nuestro primer EP que se llama Tonadas, porque es otro aspecto de la música del palo, no solo los tambores, sino los tonos, la tonada de las canciones, un aspecto que no fue obviado por los músicos", señala.

A su juicio "se ha popularizado la música comercial, la música de la industria, que no pretende formar ni educar, sino solamente ganar dinero y posicionar artistas para una industria. Y ese es un aspecto que afecta la sinceridad del artista", afirma el investigador cultural al analizar la música actual.

Nuevo proyecto "Estoy en un proceso de ceder algunas canciones a algunos artistas. Sobre todo, a artistas nuevos, emergentes". Además, "para este año pienso lanzar un EP con nuevos temas. Tengo también un proyecto de merengue, género que está en deuda conmigo desde hace años porque yo nací con este ritmo"."Estoy preparado para cualquier proyecto que me llegue porque tengo la capacidad de trabajar", dijo quien fuera integrante de los grupos Palemba y Transporte Urbano, este último, liderado por Luis Días, de quien busca preservar su legado.