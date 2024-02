Compositor de Yiyo Sarante aclara duda: canción dice "está en mi almohada"

Luego de que despertara la curiosidad de este medio la pregunta de un lector sobre la correcta interpretación de una de las estrofas de la canción "Mi todo" del salsero Yiyo Sarante, finalmente Diario Libre encontró la solución al dato.

¿Ella está en mi almohada o ella es señal nueva? Según César David Castro (CDK), compositor del tema, la expresión utilizada en la lírica es "está en mi almohada", sin el pronombre "ella".

"La canción dice: ella está en mi todo, está en mi almohada; está en el perfume que dejó en mi cama. Esa es una parte que ha traído confusión, pero es así que dice", afirmó.

La cuestión no parecía tan sencilla, ya que el fraseo del artista en esa parte no es muy claro y al consultar la letra de la canción en internet, varios sitios web sugieren que el verso correcto es "ella es señal nueva".

CDK aprovechó este medio para aclarar otro efecto Mandela relacionado a la composición musical y que también figura en la web de forma incorrecta.

"Hay una parte que dice: está en el descuido que se me nota leguas, todos mis caminos conducen a ella; me he dado terapia y nada funciona, porque sus caricias son como una droga. Mucha gente dice o lo entiende, me ganó la rabia, pero es me he dado terapia", explicó.