El ácido comentario de Rod Stewart contra Ed Sheeran: “No conozco ninguna de sus canciones”

Rod Stewart no tuvo pelos en la lengua para referirse a Ed Sheeran. El legendario cantante señaló que "no conocía ninguna de sus canciones", al mismo tiempo que elogiaba al "tremendo" George Ezra.

La leyenda del rock británico estaba siendo entrevistado cuando le preguntaron si pensaba que todavía había compositores que creaban canciones eternas. "Estoy seguro de que existen", respondió. "¿Te refieres a 'Maggie May'? ¿Canciones que sonarán dentro de 50 años? Me gusta como se llame... es británico, tiene mucho talento...".

Cuando el entrevistador sugirió si se refería a Sheeran, Stewart respondió: "No, Ed no, no conozco ninguna de sus canciones, viejo pelirrojo [redactado]. Jesús...". En cambio, Stewart comenzó a cantar el estribillo de 'Shotgun' de Ezra. "Creo que escribe canciones tremendas. Estará aquí por bastante tiempo", dijo.

La entrevista llega ya que el 23 de febrero se lanza el nuevo álbum de Stewart, Swing Fever, una colaboración con Jools Holland y Rhythm & Blues Orchestra, compuesto por 13 versiones de canciones clásicas de Broadway.

Continuó en la entrevista comparando lo que percibe como la diferencia de motivación entre su generación y el grupo actual de estrellas del pop . 'En aquellos días fuimos valientes al entrar en el negocio de la música ', sostuvo Stewart. 'No sabíamos adónde nos llevaría, pero las discográficas eran diferentes. Te darían una oportunidad'.

'Además, la gente que se me ocurrió (los [Rolling] Stones, Elton [John]) todos entramos en esto porque amamos la música . El dinero y la fama no influyeron: cantar era una ambición ardiente', agregó el cantante a The Times.

Para cerrar señaló: 'Puede que eso haya cambiado. Ahora es más, 'Ooh, intentemos con la música'. Ni siquiera tengo que jugar bien. Tal vez me haga rico'. La fama está antes que todo. Lo único que quieren los niños es fama'.