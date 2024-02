"Escapémonos" es el segundo sencillo de Glen’s La Intensa

La nueva exponente de la bachata Glen’s La Intensa celebró con entusiasmo el 18 de octubre del año pasado el estreno de "Yo me enamoré", el primer sencillo de su carrera, un momento de gran significado para todo artista que debuta en la música con la aspiración de abrirse espacio en este mundo tan desafiante.

Como era de esperarse, esa primera bachata le dio a la artista el impulso para continuar el trabajo que le dará posibilidades de seguir sumando seguidores: volver a los estudios para grabar un nuevo tema.

Con esas mismas ganas, La Intensa estrena "Escapémonos", una composición del puertorriqueño Frank ("Ajenony"), que se mantiene en la misma línea romántica y depurada de su primera canción.

"Súper contenta, primero, con la acogida que hemos ido teniendo desde que estrenamos el primer sencillo", comentó en un comunicado la artista. "Vamos paso a paso, y creo que esta segunda canción afianzará el trabajo que venimos realizando, con esa aspiración de colocar nuestra música en el corazón del público exigente, que gusta de la música con calidad".

Glen’s La Intensa, que abrazó la bachata como género para forjar su propuesta, se mantiene coherente en el estilo, gracias a que también para este segundo sencillo trabajó los arreglos también con Deivi Bass –director y arreglista de muchos éxitos de Tulile, ha trabajado con Prince Royce, Luis Vargas, Joe Veras–.

El nuevo sencillo se estrena con el soporte promocional de un videoclip que está disponible desde el 16 de febrero.

Una colaboración especial

"He logrado una química artística con el maestro Deivi y lo cierto es que este segundo sencillo quedó redondo", dice con entusiasmo la artista. "Me propuso la grabación de esta composición de Frank Santana, y ciertamente el resultado final es una canción bellísima, romántica, que estoy segura va a calar en el gusto de la gente. Me llena de alegría poder estrenar mi segunda canción con estos estándares musicales".

El compositor, nacido en Puerto Rico en Vega Alta, creó a mediados del 2010 la plataforma Ajenony Productions desde la cual comienza a crear música y canciones para ayudar, sobre todo, a intérpretes jóvenes establecidos en Nueva York. Para expandir su labor a nivel internacional, crea Emporium Sounds.

El segundo sencillo de la artista, "Escapémonos" está disponible en todas las plataformas digitales y se puede escuchar en rotación radial en las emisoras con programación de música tropical.