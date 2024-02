Myriam Hernández vuelve a Santo Domingo con su nuevo tour y estrenando álbum

La artista chilena Myriam Hernández regresa a Santo Domingo el próximo 15 de junio para presentar su espectáculo "Invencible" y nuevo álbum "Tauro". Un concierto cargado de clásicos y sus grandes éxitos junto con las canciones destacadas de su más reciente lanzamiento; las entradas salen a la venta a través de Uepa Tickets.

Myriam Hernández se encontrará con su público dominicano para presentar su "Invencible World Tour". Un concierto que incluye sus clásicos en la música latina como ´Un hombre secreto´, ´Herida´, ´El Hombre que yo amo´, ´Se me fue´, ´Mio´, ´Tonto´ y ´Te pareces tanto a él´ junto a su extenso listado de éxitos y las canciones destacadas de su anterior trabajo ´Sinergia´ (2022) y de su nuevo álbum 'Tauro' (2024).

"La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo" dice Myriam Hernández sobre su más reciente lanzamiento.

Tras el álbum romántico ´Sinergia´ y los dos volúmenes del disco especial ´Nuestra Navidad´ (2022 y 2023) la cantante grabó su nuevo álbum ´Tauro´ junto a su aliado artístico Jacobo Calderón -compositor y productor de sus últimos lanzamientos- y el ingeniero Boris Milán.

Sobre la producción

Una producción independiente que ya está disponible en plataformas de música digital (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Claro Música, Tidal y YouTube Music).

Una producción independiente que ya está disponible en plataformas de música digital (Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, Claro Música, Tidal y YouTube Music). ´Tauro´ incluye los cuatro sencillos lanzados anteriormente con el estilo romántico de Myriam Hernández y otros seis temas inéditos: ´Como el aire´, ´Empatados´, ´Me acostumbré a dormir sin ti´, ´Pa ti pa mi´, ´Maldita nostalgia´ y ´Tú´.

Cada una de las canciones cuenta con su propio videoclip a través de su canal de YouTube, un trabajo cargado de emotividad con el talento y calidez intacta de la intérprete, una voz dotada de empatía que desde su primer disco grabado en 1988 ha marcado un estilo y forma de cantar al amor.

"En todos mis discos está impresa mi personalidad pero éste álbum tiene un ímpetu distinto, está el amor de pareja pero también habla de vulnerabilidad, de valentía, del resurgir personal y amor propio. Porque en lo romántico también está el cuidado y el cariño propio que es tan importante como lo amoroso" agrega la cantante.

"Nos hemos permitido el lujo de hacer dos canciones con un sabor mucho más actual (Con los cinco sentidos y Pa ti pa mí) pero siempre con el trasfondo romántico y empleando melodías y letras que llegan".

"Creo que tanto ella como yo estamos de acuerdo en reivindicar ese papel tan importante que tienen nuestro legado y la canción romántica latina en particular. La gente tiene ganas de piel y sentimientos, de humanidad y profundidad en las canciones" dice el productor Jacobo Calderón desde Madrid.