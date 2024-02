Divulgan mensajes que Selena dejó en la contestadora de Yolanda Saldívar

Un reciente documental denominado "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" ha revelado nuevos detalles sobre el mediático caso de la muerte de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar.

La cantante fue asesinada el 31 de marzo de 1995, tras recibir un disparo en el pecho por parte de Yolanda, quien en su momento mencionó que fue accidental.

Durante ese documental, han salido a la luz varios mensajes que en su momento dejó Selena a Yolanda en su contestadora, lo que, según medios internacionales, podría dar un giro inesperado al caso, pues en esta ocasión, es la misma Yolanda quien acusa al padre de Selena, Abraham Quintanilla, de malversación de fondos del negocio de ropa que tenía su hija.

La serie documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" ya está disponible desde el pasado 17 de febrero, y es ahí donde se revelaron algunos audios que envió Selena a Yolanda, y que se encuentran en posesión de la familia de Saldívar, donde la ahora asesina de la cantante reveló estando en prisión que su padre de Selena estaba enojado con ella por haberlo sacado de su negocio.

Además, parece ser que hay pruebas de que ambas seguían con su amistad, luego de que Yolanda fuera despedida por el padre de Selena, días antes del asesinato.

La familia de Yolanda Saldívar ha revelado que cuenta con los boletos de avión que hacen evidente que Selena y Yolanda volaron en primera clase a Monterrey, una semana después de que Yolanda fuera despedida por el padre de Selena tras ser acusada de malversación de fondos de una empresa de ropa de Selena, que pensaba se comenzaría a distribuir en Monterrey, días antes de su muerte, es decir, el 9 de marzo de 1995.

Los mensajes que dejó Selena Quintanilla a Yolanda Saldívar en su contestadora:

Mensaje 10 de marzo de 1995

"Yolanda soy yo, Selena. Estoy en casa, te llamé temprano, pero no dejé mensaje. ¿Puedes llamarme?

Mensaje 11 de marzo de 1995

"Yolanda soy yo, el vuelo sale a las 2:10. Lo cambiamos y todo bien. Supongo que no estás ahí"

"Hola Yolanda, soy yo Selena, llamó para saber cómo estuvo todo. Mañana llegaré temprano a casa

Mensaje 12 de marzo de 1995

"Soy yo Selena, supongo que no estás en casa. Te llamó desde el avión. ¿Sabes lo caro que es esto? Deberías estar en casa para atender esta llamada. Supongo que tendrás que pagarme cuando llegue a casa. Te veré más tarde Buffy.

