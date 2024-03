Braulio Fogón asegura ha decido "extender las bendiciones que le entran"

Aunque se ha destacado con su música urbana, para Braulio Díaz Pimentel, nombre real de Braulio Fogón, no todo es el mundo urbano, sino también "ayudar a los más necesitados de su comunidad, el sector 27 de Febrero, Distrito Nacional, está dentro de sus prioridades", al menos es lo que dice su equipo de trabajo.

Según una nota de prensa enviada a Diario Libre, aunque no hable de esto de manera abierta, el urbano ha decidido "extender las bendiciones que le entran a las personas que realmente lo necesitan".

"Me preocupan mucho las personas mayores y los niños, pero en especial a los vendedores ambulantes porque yo era uno de ellos, yo vendía tenis en una esquina, también limpié botas y vendía pollos, esa masa es la que más me identifica", explicó en una nota de prensa.

Detalló que para él es una satisfacción poder apadrinar los estudios de algún niño con interés de crecimiento, comprar el medicamento de alguien que lo necesite, o ayudar con la alimentación de alguien.

"Puedo donar ropa, en mi tiempo libre saco lo que no me pongo y lo paso más para adelante porque cada vez que hago eso siento que Dios me bendice más.

En ese sentido, recomienda a sus colegas guardar, pero también pensar en el prójimo porque "Dios bendice al dador alegre".

Promueve "Sentimiento no", un tema no apto para menores

Braulio Fogón está promoviendo su nuevo corte musical denominado "Sentimiento no", un tema con letras explícitas, el cual, en menos de una semana se acerca al millón de reproducciones en YouTube. En el sencillo colabora con Hayseven.

Braulio Fogón dice sentirse muy bien porque ha sentido el apoyo de sus colegas a nivel nacional e internacional, con quienes ha grabado.

