Inteligencia artificial y música: ¿pueden convivir en la industria?

A finales del año pasado John Lennon cobró "vida" con la inteligencia artificial (IA). La canción "Now and Then" hizo que los Beatles regresaran a la lista de éxitos en Reino Unido 60 años después. Usando esta herramienta se ayudó a recrear la voz de Lennon. "Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado", dijo Paul McCartney.

Recientemente Madonna se lanzó a favor de la IA en uno de sus conciertos para ilustrar el videoclip "Isla bonita". Para conseguir ese aspecto etéreo, la leyenda del pop utilizó la IA generativa: la herramienta de texto a vídeo.

Ante todo, esto hay una realidad: la IA está y se utiliza en la música.

La Academia de la Grabación, que organiza los Premios Grammy, anunció cambios para reflejar esta novedad. "La IA, o la música que contiene elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación al Grammy", declaró su presidente Harvey Mason jr.

Música vs IA

Afamados productores y cantantes internacionales están en contra y otros las defienden. Pero, ¿se puede convivir con la IA? ¿Es una oportunidad o una amenaza para los creadores? Para "aplatanar" el debate, en Diario Libre conversamos con cuatro dominicanos que son voces autorizadas en sus áreas y tienen opiniones diversas: el maestro Pengbian Sang, Antonio González y Nico Clínico.

El maestro Pengbian Sang considera que como avance tecnológico es un hito para la humanidad, pero si no se maneja con cuidado puede resultar negativo. "El riesgo es que se convierta en un instrumento de engaño para el oyente, o su uso sustituya la creatividad humana".

El músico, productor y arreglista lamenta que en la música se incline hacia una tendencia que promueve la simplicidad y falta de originalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/imagen-pengbian-sang-2.jpg Pengbian Sang

"El peligro está en su capacidad de imitar la creación humana. Algunos avances tecnológicos se vieron al principio como amenaza, pero resultaron ventajosos" Pengbian Sang Músico “

Y menciona que en la historia de la música ha habido avances tecnológicos que la han revolucionado para bien; por ejemplo, con la guitarra y el bajo eléctrico nació el rock. "O en los 70, cuando llegó el drum machine pero no sustituyó a los bateristas reales".

Nico, el experimentado músico y productor de la escena urbana que creó los beats de rap que forman parte de la cultura popular defendió la IA. "He hecho uso de ella, específicamente al grabar mi voz con una melodía o al convertir un sonido en un saxofón o trompeta. Me gusta hacer las cosas a la antigua, pero también innovar y hacer uso de las herramientas actuales", expresó.

Indica que también ha creado visualización de música en bucles para producir vídeos. "Sí, vino a hacernos la vida más sencilla a los creadores de música".

También, el productor, músico y arreglista Antonio González opinó. "La IA dará a un productor las herramientas para entregar maquetas más terminadas y estilos que le facilitarán el trabajo".

González la ha utilizado para presentar a un artista cómo quedaría una canción. Después de mostrar la idea, el cantante en cuestión, si le gusta lo que escucha, la graba con su voz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/imagen-antonio-gonzalez-productor.jpg Antonio González

"Esta herramienta va a ayudar a los productores. No significa que está suplantando a un creador. Hay criterios que son muy personales" Antonio González Productor “

Uso negativo

Quienes pueden verse afectados, si se usa de manera no autorizada, son los artistas.

Bad Bunny manifestó públicamente su enojo el año pasado al enterarse de una canción viral en la plataforma TikTok que utiliza su voz generada por IA.

En ese tenor, el dominicano Nico Clínico aclara que, si se utiliza para tomar el registro vocal de un intérprete y hacerse pasar por él para monetizarlo, es plagio y cabe demanda.

En cambio, explica que "hay hijos o sobrinos de artistas fallecidos que le dicen a la IA: ´Quiero que mi papá o mi abuelo, que está muerto, cante esta canción´, y gracias a esta se puede hacer. Ellos pueden seguir ayudando a que el legado de dicho artista continúe".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/06/imagen-nico-clinico-3.jpg Nico Clínico

"La Inteligencia Artificial vino a hacernos la vida más sencilla a los creadores de música. Hago uso de la herramienta del chat GPT" Nico Clínico Productor “

Composiciones, ¿robóticas?

El cantautor uruguayo Jorge Drexler, en una rueda de prensa en México, planteó que las composiciones ´robóticas´ carecen de la identidad que puede darle una persona. "No tiene una biografía atrás, la vivencia personal que te haga sentir que estás hablando con alguien que pasa por cosas como las que estás pasando tú", opinó.

El músico británico Sting predijo una "batalla" de los artistas para defender sus obras en una entrevista con la BBC, en la que pidió cautela ante esta nueva tecnología.

"Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos", afirmó el excantante de Police, de 71 años.