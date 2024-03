La Banda realiza su primera televisión en "Divertido con Jochy"

El regreso del programa dominicano Divertido con Jochy Santos bajo la producción de Edilenia Tactuk fue el escenario seleccionado por La Banda para hacer su esperada primera televisión y mostrar su proyecto con co-proyección internacional.

La Banda tuvo la responsabilidad de abrir la cartelera artística de este legendario programa y lo hizo bajo una descarga de música tropical, principalmente el merengue con los arreglos del maestro Patricio Bonilla, miembro de la destacada agrupación 4.40 de Juan Luis Guerra.

"Este fue el momento perfecto y solo Dios nos pone los límites de lo que soñamos cada día" expresó su cantante y líder Nelito Lopz quien junto a Patricio formaron esta agrupación que se caracteriza por destacadas presentaciones en vivo.

"Yo creo que aquí no hay boda que estos muchachos no hayan tocado. El que inventa un matrimonio y no llevan a La Banda, a los 3 meses se divorcian" expresó Jochy Santos al momento de entrevistarlos.

La Banda tiene un recorrido de 7 años en la música. El año pasado lograron presentarse en suelo extranjero, específicamente en Jamaica y ya se preparan para su próximo destino, Colombia.

Bajo este concepto están lanzando el proyecto "Gracias", una serie de temas homenaje que se inició con "Gracias Bachatu", un tributo al popular Anthony Santos" y en Divertido presentaron "Gracias Vives", en honor al multipremiado Carlos Vives.

Dos compadres unidos para formar La Banda; la combinación perfecta de talentos individuales. Patricio Bonilla, con más de 20 años como trombonista de Juan Luis Guerra y su Grupo 440, y Nelito Lopz, entregando carisma y energía en cada presentación, han creado una identidad artística contagiosa.

La versatilidad es el sello distintivo de La Banda. Con un repertorio diverso que abarca desde clásicos hasta lo más contemporáneo, su pasión es la música y su misión, entretener.

¿Por qué La Banda?

La naturaleza de La Banda es la versatilidad. La lista de arreglos exclusivos crece con el tiempo y va desde homenajes a agrupaciones pioneras del merengue como Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona o Sergio Vargas, por mencionar algunos, hasta abarcar ritmos más modernos como Manny Cruz, Ilegales, llegando incluso a temas tan populares como los del género urbano como Maluma y J Balvin, o tan contagiosos como los de una salsa bien ejecutada.