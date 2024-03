Messiah y Myke Towers juntos en evento de Rolling Stone USA

El pionero del latin trap Messiah y el reconocido rapero y cantante de reguetón Myke Towers se reunieron la noche de este pasado miércoles en el evento privado de la prestigiosa revista Rolling Stone realizado en la ciudad de New York.

Ovy on the Drums, uno de los productores de Karol G y el urbano boricua Myke Towers formaron parte de un importante panel y el trapero dominicano llegó como invitado especial del artista.

La noche acogió a personalidades de la industria entre los que se encontraron productores, artistas y otros participantes de la escena musical global, detalla una nota de prensa.

Todo parece que Towers y Messiah gozan de una relación de amistad, por lo que no sería de extrañar verlos en una nueva colaboración.

En 2017 ambos intérpretes tuvieron una colaboración titulada "Inverso".

El dominicano oriundo de Santiago de los Caballeros ha trabajado como compositor para importantes figuras internacionales como Maluma y French Montana.

En 2020, estrenó "500 veces", un tema con la intérprete Ally Brooke; además publicó canciones como "Friend Zone", "Vencer", "Millonario", "Used To", "Oh, Hi There" y "Miami", entre otras.

A lo largo de su carrera musical, Messiah ha compartido trabajos discográficos y tarima con intérpretes internacionales de la talla de Jay Z, 50 Cent, Nicky Jam y Mozart La Para, entre otros.

También se ha presentado en conciertos en teatros prestigiosos, como en el Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos; y en escenarios reconocidos de países como España, Italia, Holanda y Suiza, también en países como España, Italia, Holanda y Suiza.