¿Qué opina Lápiz Conciente de ganar el Gran Soberano?

El rapero dominicano Lápiz Conciente se presentará por primera vez en Premios Soberano tras 20 años de carrera.

En la gala que se hará en el Teatro Nacional, el martes 12 de marzo, protagonizará un esperado segmento musical.

En la rueda de prensa realizada este jueves en el bar del Teatro Nacional, al ser abordado sobre si espera ser reconocido por su trayectoria, expresó que no trabaja para premios y que se caracteriza por el legado que puede dejar.

Asimismo, al preguntarle si cree que puede recibir en algún momento el Gran Soberano, hizo un análisis de este reconocimiento que representa la distinción más alta a un artista en el país.

Para Lápiz, se deben evaluar los criterios, pues cuando entregan el Gran Soberano, muchas veces los artistas no pueden disfrutarlo. "Si a mí me dan el Gran Soberano y entienden que soy merecedor de ese premio, yo tengo muchos lapicistas que se sentirían contentos y yo lo recibiría con beneplácito", dijo "el Papá del rap".

Y reflexionó: "Pero el Gran Soberano, siempre se lo dan a los tígueres que ya están con bastones; realmente tiene que haber un criterio, no cuando ya tu te' que ya no lo pue' ni gozar. Es como una calle, una escuela, un aeropuerto, siempre tienen nombres de difuntos".

Agregó que a pesar de que en los inicios de su carrera tuvo diferencias con Acroarte, ya maduró. "El que me conoce sabe que yo soy radical al cien, que yo no me doblo como palma de coco y yo estoy aquí, eso habla de que yo tengo cordura".

Reconciliación con Acroarte

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--1_1.jpg Marivell Contreras, Lápiz Conciente, Wanda Sánchez y Gary Acosta. (FÉLIX LEÓN)

En esta 39ª edición actuará por primera vez en su exitosa carrera. Avelino Figueroa, su nombre de pila, dijo que todo llegó en "el momento indicado, porque el tiempo de Dios es perfecto".

"El término que utilizo es reconciliación. Para mí es como discernimiento. Yo soy un hombre de 41 años ya", comenzó hablando Lápiz sobre como se dio el acercamiento para cantar en los Soberano.

Allí se encontraban presentes la actual presidenta Wanda Sánchez y Marivell Contreras, quien fuera presidenta de Acroarte en 2008 cuando Lápiz lanzó la tiradera "Masacre al Casandra", el nombre que tenían los premios, y explotó contra ellos.

Valoró la distinción de ellas a lo largo de los años, a pesar de las diferencias que llegó a tener con Marivell.

Lápiz suma a la ecuación a Alberto Zayas, que es como su hermano, y solo tuvo que hacerle la llamada. "Alberto me dice: 'Tírate por ahí y yo me tiro", soltó.

El también empresario, que casi no ofrece entrevistas, expresó que "Wanda y Alberto son gente mía. Incluso con Marivell Contreras, que fue con ella el bobo en 2008, hoy es mía personal. Yo no cojo cotorra".

"Esa litis con Acroarte ya está zanjada", dijo Lápiz en medio del aplauso.

Su abuela Palin

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/lapiz-conciente-y-palin.jpg Lápiz Conciente y su abuela Palín. (FOTO DE ARCHIVO)

Paulina Rodríguez de Jesús, "Palín", cumplirá en junio de este año 102 años de vida. Ella es la persona más importante de Lápiz Conciente y fue quien lo crió. Su madre, Bienvenida, murió cuando él tenía 21 años.

Ante una pregunta de la periodista Jen Sánchez, el rapero reveló que su meta en la vida es durar tanto tiempo como su abuela.

"Mi abuela ha visto a 32 presidentes y ella todavía está ahí dando carpeta. Eso es una prueba de que aquí (a) lo que tenemos que venir es a durar mucho" Lápiz Conciente Rapero “

Comentó que ella estuvo hospitalizada por una caída, pero se mantiene lúcida, alegre y que nunca quiso salir de Los Mina.

"Yo me siento una persona resiliente, pero yo no me siento preparado totalmente para ver partir a mi abuela. Ya yo viví una experiencia con mi madre, que se me murió en los brazos. Cuando pienso en mi abuela, pienso en una sola palabra, que es amor", expresó sobre su adorada Palín.

Doña Palín es considerada en el género urbano como "La abuela de los lapicistas" y ha salido en varias de sus canciones como la famosa frase del rap "La fama no es pa' to' el mundo dijo mi abuela".

Aunque no mencionó las canciones que va interpretar en la gala de Premios Soberano este martes 12, para el público no pueden faltar "Yo soy papá", "Quieren sonar con el Lápiz", "No te quiero perder" y "Amor por accidente".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--9_1.jpg Lápiz habló sobre la música urbana y nuevos proyectos con la prensa local. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/08/070324-rueda-de-prensa-lapiz-consciente---felix-leon-10--2_1.jpg Lápiz Conciente y Gary Acosta. (FÉLIX LEÓN)