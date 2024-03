Natti Natasha agradece apoyo de sus fanáticos desde un colmadón de República Dominicana

Sentada en una silla plástica afuera de un colmadón de República Dominicana, con un vaso de cerveza en la mano. Así se mostró la exponente urbana Natti Natasha en sus redes sociales, quien se encuentra en la media isla trabajando en música nueva.

"Estoy en República Dominicana y estoy grabando todo para un nuevo proyecto que viene en camino, que ya quiero que ustedes lo bailen, que lo canten, que se lo gocen", dice la cantante dominicana en el video colgado.

En el clip, la intérprete de "La mejor versión de mí" agradece el apoyo del público dominicano a su tema "Ya no te extraño". "Me voy con la sorpresa y el regalo de que cada vez que me monto en ese carro escucho esa canción, ´Ya no te extraño´ mambo, número uno", manifiesta.

Para celebrar y como regalo para sus seguidores, a través de sus historias de Instagram Natti pidió que le recomendaran colmados en la capital para visitarlos y compartir con sus fanáticos en la que llamó "La ruta de los colmadones".

Más tarde, la dominicana posteó fotos en el colmado La Venganza, ubicado en el sector Don Bosco, Distrito Nacional. Allí se tomó fotos con los presentes y hasta bailó merengue con un fanático que fue solo a verla.

El pasado fin de semana Natti Natasha formó parte de las celebraciones de la serie de béisbol de Grandes Ligas, que tuvieron lugar en el estadio Quisqueya.

La cantante le dio la bienvenida a los fanáticos que asistieron al estadio, acudió a un evento de MLB Play Ball el sábado y animó al público presente el domingo en una aparición especial en la cabina del DJ.