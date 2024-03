Residente anuncia su gira "Las Letras ya no importan" comenzando en septiembre del 2024

El rapero René Pérez Joglar, conocido como Residente, anunció este miércoles su gira que lleva por nombre su más reciente álbum "Las letras ya no importan" tras el lanzamiento del referido álbum.

Este nuevo álbum cuenta con 23 temas, en los que se incluyen artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcángel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

Recientemente, "Las Letras Ya No Importan" obtuvo certificación oro en México por sus ventas.

Además, el álbum debutó en el número dos de la lista de Spotify de "Top Albums Debut Global" con su lanzamiento, detalla una nota de prensa.

Incluye algunos de sus lanzamientos más recientes, entre ellos "This Is Not America" (un video premiado), "René", "Quiero Ser Baladista con Ricky Martin", "Problema Cabrón" con WOS, "Ron En El Piso" y su más reciente de esta semana, "313" con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

"313" fue un homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana que falleció. Trabajó estrechamente con él y tocaba el violín.

En un adelanto reciente, le deja un mensaje de voz y habla sobre el significado del número 313. Comienza el álbum con un tributo llamado "Valentina".

Fechas del Tour "Las letras ya no importan"

Septiembre 2024· 14 - Barcelona, España· 15 - Madrid, España· 18 - Nueva York, Nueva York· 20 - Los Ángeles, California· 27 - Buenos Aires, ArgentinaOctubre 2024· 3 - Montevideo, Uruguay· 5 -Santiago, Chile· 9 - Lima, Perú· 12 - Bogotá, Colombia· 25 - Quito, EcuadorNoviembre 2024· 7 - Ciudad de México, México 14 – Tegucigalpa , Honduras· 15 - Ciudad de Guatemala, Guatemala· 16 - San Salvador, El SalvadorDiciembre 2024· 7 - San Juan, Puerto Rico