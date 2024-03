Gran Final de la Competencia de Música Clásica en el Teatro Nacional

Descubre la Gran Final del BritChamDR Young Musician of The Caribbean Award en la Sala Carlos Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo martes 19 de marzo, la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito será testigo de un evento único en la escena musical del Caribe. La Gran Final de la competencia regional de música clásica, Premio BritChamDR Joven Músico del Caribe.

Este evento está organizado por la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (BritChamDR), en colaboración con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales, promete ser una velada inolvidable.

En una conversación exclusiva con Sharon Cabral, Vicepresidenta Ejecutiva de BritChamDR, se revelaron detalles fascinantes sobre este programa.

Cabral destacó que el objetivo principal de BritChamDR YMoCA es promover la música clásica en la región, ofreciendo una plataforma de alto nivel para que jóvenes talentos musicales de distintas islas del Caribe sean evaluados por jueces y músicos británicos.

Este evento no solo es una competencia , sino un compromiso continuo para apoyar y dar visibilidad a músicos clásicos emergentes.

La tras competenciaciende las fronteras de la República Dominicana, convirtiéndose en un importante encuentro regional que atrae a talentosos músicos de diversas partes del mundo. Los finalistas seleccionados representan a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Haití, fortaleciendo los lazos culturales y fomentando un intercambio enriquecedor de experiencias entre las distintas islas del Caribe.

Desde su inicio en 2018, esta competencia ha sido más que un evento musical; ha sido un catalizador para el crecimiento y desarrollo de jóvenes músicos clásicos en la región.

La colaboración con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales ha proporcionado oportunidades educativas invaluables, como visitas a instituciones musicales de renombre en el Reino Unido y programas de becas para continuar la educación musical.

Después del concurso, los ganadores reciben un seguimiento continuo , con oportunidades de becas y programas educativos tanto en el país como en el extranjero. Además, se imparten masterclasses para ayudar a los jóvenes artistas a perfeccionar sus habilidades y talentos.

Nueve finalistas

La competencia contará con nueve finalistas , tres en cada categoría (Junior, Senior y Young Professional), compitiendo por el reconocimiento de un prestigioso jurado británico. Estos talentosos músicos, representantes de diversas islas del Caribe, compartirán su pasión por la música clásica y demostrarán su destreza en el escenario.

BritChamDR Young Musician of The Caribbean Award es más que una competencia; es una celebración del talento musical y un testimonio del compromiso de BritChamDR y sus colaboradores para apoyar y nutrir a la próxima generación de músicos clásicos en el Caribe.