"De la Calle", la docuserie de MTV de Nick Barili que explora los cimientos de la música latina

La cultura hip hop y las variantes hacia la música urbana que se disfruta en la actualidad tiene mucha influencia latina y caribeña.

Esa búsqueda por las raíces de lo urbano y lo latino llevó al destacado periodista y empresario norteamericano de origen argentino Nick Barili a realizar el proyecto "De la Calle" y que hoy ve sus frutos convertida en una exitosa serie documental de varios capítulos que puede verse en República Dominicana por MTV Latinoamérica.

Barili camina por las calles de Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Cuba, México, Colombia, Argentina y España explorando la evolución de la música latina en generaly su influencia en la cultura mundial.

Producida por MTV Entertainment Studios, Zero Point Zero Production y televisión de golpe duro, "De la Calle" se estrenó en el Festival Tribeca 2023 y cuenta con la producción ejecutiva, cocreación y presentación de Nick Barili.

Diario Libre conversó sobre "De la Calle" con su creador durante una entrevista vía Zoom desde su residencia en Los Ángeles, California.

"Todas estas culturas y todos estos movimientos están conectados", dice el creativo de fama internacional al ser abordado sobre lo que lo motivó a crear "De la calle".

Para Nick el canal es la música, haciendo la salvedad que cada país tiene su propia historia. "Para mí era importante ir a cada país y ver como la cultura, la historia y su relación con los Estados Unidos estaba influyendo".

Buena receptividad

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/17/de-la-calle-ep101-sg-004-rt--1.jpg Desde Nueva York, Fat Joe, ícono global del hip hop. (FUENTE EXTERNA)

De la Calle presenta entrevistas con artistas como Fat Joe, NORE, Residente, Mala Rodríguez, Nicky Jam, Nicki Nicole, Villano Antillano, Sech, Goyo, Nathy Peluso, Santa Fe Klan, Jessie Reyes, Feid, Alemán, Gente De Zona, Aczino, Princess Nokia, Kombilesa Mi, Renato y muchos más.

A Nick le ha impactado como la gente se siente representada en la serie documental porque no hay mucha información sobre esto.

Además, abunda, lamentablemente muchas veces los latinos son representados como narcotraficantes o por cosas negativas de la calle.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/17/nick-barili-2.jpg

"Para mí es importante hacer una docuserie que muestre la humanidad de la calle, que hay mucha gente buena, inspiración, creatividad, niños jugando, personas trabajando y la calle influye en todo lo que después se hace grande" Nick Barili Periodista y creador “

El periplo

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/17/puerto-rico-nick-barili.jpg Nick Barili juega dominó con leyendas de la música. (INSTAGRAM)

Nick arranca su investigación, y así lo ve el espectador, en Nueva York, con el hip hop, donde cuenta la historia de los pioneros que hicieron el rap.

Después se fue a Panamá, en Centroamérica, y narra que los jamaiquinos que fueron a ese país a trabajar en la construcción del canal de Panamá en el siglo XX llevaron el reggae y los locales lo hicieron en español.

Destacó a leyendas como Nando Boom, Renato, El General quienes formaron un movimiento con los ritmos de Jamaica y lo enriquecieron.

De Jaimaica y Panamá salen los cimientos del reggae, el dembow y luego Puerto Rico, con nuevos elementos, popularizó el reguetón.

Refiere que en Puerto Rico vemos la bomba y la plena; en Cuba el son, ritmos de percusión originarios de África.

¿Cómo fue el proceso de resumir toda esta recopilación documental? "Esa fue la parte más difícil", respondió sin vacilar Nick Barili.

Dijo que en cada episodio, que duran unos 45 minutos, trató de poner la historia, la cultura y los artistas que dieron vida a los ritmos de esos países.

"Hay tantas historias que contar. Decidí que esta serie es para empezar una conversación, no para terminarla; es decir, no es un trabajo que te dice todo lo que tienes que saber de un ritmo, si no que te invita a saber más, que vayan a Spotify y escuchen a todos los artistas que entrevistamos", añade.

El director y escritor argentino- estadounidense bilingüe y galardonado valora que existan plataformas que humanicen a las comunidades marginadas.

Evolución del dembow

Para una segunda temporada tiene contemplado un episodio completo de República Dominicana.

Pero de igual forma aborda el avance de la música de Quisqueya. La serie realiza un viaje a la diáspora latina para mapear también la bachata, el trap latino, la cumbia y otros sonidos.

Declara que el impacto de RD en la música es tremendo y "creo que todavía no le han dado todos los méritos a la bachata, el merengue, el dembow".

"Cuando uno mira a los artistas más grandes del mundo, Bad Bunny o Rosalía, por ejemplo, están usando dembow, bachata y merengue" Nick Barili Creador de la docuserie “

Considera que el país tiene una amplia cultura musical. Menciona nombres como Juan Luis Guerra, Anthony Santos, Romeo Santos, Aventura, Tokischa, J Noa, Nino Freestyle. "Creo que se puede ver el legado de RD de generación a generación que ha impactado tanto y merece que el mundo conozca los ritmos de ese país", expresa a DL.

Como un experto con más de 20 años sumergido en la industria de la música en los Estados Unidos, él ve la música latina, es decir, la música en español por un camino muy positivo.

Recuerda que en su juventud la conversación era que la música en español entre a los Estados Unidos y que ahora todo es doble vía.

"Ahora artistas de Estados Unidos tienen que saber qué viene de RD, de Colombia, Puerto Rico, México, Argentina... tienen que saber lo que está pasando porque estamos impactando el movimiento tanto que ahora la conversación va de los dos lados".

El trap argentino

La nueva ola del trap y rap argentino no se queda atrás. Una de las figuras más influyentes es el productor Bizarrap, que ha grabado con estrellas de la talla de Shakira.

Quién mejor que Nick Barili para preguntarle sobre esto. "Cuando yo me mudé de Argentina muy joven, allá era todo rock en español. Hoy la juventud está identificada con el hip hop, la cumbia 420, el reguetón, el latin trap. Es fascinante ver como la cultura viaja".

Sobre "De la Calle"

Cuenta con la producción ejecutiva de Nick Barili para Hard Knock TV, Christopher Collins, Lydia Tenaglia, Craig H. Shepherd y Jared Andrukanis para Zero Point Zero Production, Bruce Gillmer y Amanda Culkowski para MTV Entertainment Studios y Picky Talarico.

"Estoy encantado de tener a MTV Entertainment Studios como socios para traer DE LA CALLE al mundo", expresó Barili.

"Como compañía que ha estado compartiendo historias globales durante los últimos 20 años, nos sentimos honrados de participar en una serie que amplifica el inmenso impacto de la música y los artistas latinos en la música y la cultura dominantes", dijo Craig H. Shepherd, vicepresidente ejecutivo de Producción Cero Punto Cero.

De la calle es el primer programa bilingüe por MTV y Paramount +.

Para Nick es un logro importante, pues años atrás, para entrar al mercado anglosajón había que aprender inglés.

Hoy, afirma, la gente tiene que aprender español. "Eso hace el movimiento mucho más grande", asegura.

¿Qué aprendió Nick Barili de De la Calle: "No importa a qué barrio o lugar del mundo yo vaya, hay muchas cosas que se sienten similares".

"Mi misión siempre ha sido crear plataformas y series que den espacio a los artistas a contar su camino sin controversias", concluye.

Más del creador

En asociación con OSCARS, Nick creó y fue productor ejecutivo y presentó "Academy Seen", una serie de entrevistas con algunos de los artistas y cineastas más influyentes con raíces latinoamericanas y españolas, incluidos Eva Longoria, John Leguizamo y Edward James Olmos.

La serie ganó el bronce en los Premios Clio 2022.

En 2006, Nick fundó HARD KNOCK TV como una empresa de producción, consultoría y entretenimiento de música, cultura, deportes y estilo de vida de alta calidad.

Hard Knock TV fue el primer canal de hip hop en crear contenido original para YouTube y ha obtenido más de 100 millones de visitas y 285.000 suscriptores desde su lanzamiento.

Su pasión y dedicación a los movimientos juveniles y la cultura le han permitido a Nick compartir su experiencia con Samsung, Verizon, Adidas, Nike, Converse, Canon, Chevy, GoPro, Universal Music y Univision, entre otras marcas.