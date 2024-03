BritChamDR YMoCA potencia el talento musical del Caribe

Mañana martes 19 de marzo subirán a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito los participantes de la Gran Final de la competencia regional de música clásica BritchamDR Young Musician of The Caribbean Award, organizado por La Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana (BritChamDR), en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales.

Y para conocer más detalles de este interesante programa conversamos en exclusiva con la vicepresidenta ejecutiva de la BritChamDR, Sharon Cabral.

Sharon Cabral,vicepresidenta ejecutiva de la BritChamDR.

Ésta afirmó que BritChamDR YMoCA tiene como objetivo fomentar la música clásica en el país y, a la vez, ofrecer una plataforma de alto nivel para que jóvenes músicos clásicos de distintas islas del Caribe tengan la oportunidad de ser evaluados por jueces y músicos británicos para dar a conocer sus talentos y habilidades musicales.

"Apoyamos su formación musical mientras cumplimos una de nuestras misiones de la Cámara Británica que es el intercambio cultural con el Reino Unido", explicó Cabral.

A su entender, para BritChamDR esta tercera edición va más allá de ser una competencia, pues no sólo representa el compromiso continuo de varias organizaciones con el fin de apoyar y dar visibilidad a talentosos músicos clásicos del Caribe.

También habla de lo que representa para el país ser sede de una competencia musical al nivel de la Universidad de Bangor (en Gales) y la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), en compañía de importantes músicos del Reino Unido.

"En este espacio los artistas pueden mostrar sus talentos y compartir su pasión por la música clásica con el mundo y es para nosotros una gran satisfacción ver cómo cada vez más jóvenes se interesan en formar parte de esta experiencia, marcando un hito sin precedentes que solo va en constante crecimiento", reiteró la vp ejecutiva de BritChamDR.

Cabral sigue explicando que esta competencia trasciende las fronteras de la República Dominicana para convertirse en un importante encuentro regional que atrae a músicos de diversas partes del mundo.

En esta ocasión, los finalistas seleccionados por los jueces, tras un proceso de audición, representan a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Haití.

"Vemos esto como una oportunidad para fortalecer los lazos entre los países, y así lograr un intercambio cultural y de experiencia entre jóvenes de las distintas islas del Caribe, mientras motivamos a las generaciones futuras a continuar el retador camino de la música".

Una alianza de alto nivel

Danira Rodri´guez-Purcell, de Puerto Rico, finalista de la categori´a Young Professional del BritchamDR YMoCA 2022.

La alianza de este concurso con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres (ABRSM) y la Universidad de Bangor de Gales surge en el año 2018, cuando la Embajada Británica en Santo Domingo refiere a la Cámara Británica el contacto del señor Wyn Thomas (Universidad de Bangor) y de Mia Vidal, de la ABRSM, quienes manifestaron su interés de crear una competencia musical clásica en el Caribe y entendieron que esta oportunidad podía ayudar a proyectar a República Dominicana como un eje en el Caribe y tener un impacto positivo en la región.

"De igual forma, sirve de plataforma para brindar una oportunidad única a los concursantes potencializando sus talentos. Empezamos a darle forma a la propuesta con la colaboración de diferentes fundaciones relacionadas con la música clásica en el país y otras entidades y empresas colaboradoras con las que hemos podido conformar lo que ya hoy es una importante oportunidad para los jóvenes músicos clásicos del Caribe".

La vicepresidenta ejecutiva de la BritChamDR puntualizó que los jóvenes que han tenido la oportunidad de visitar el Reino Unido han manifestado lo enriquecedora que ha sido su experiencia. Concretamente han visitado The Royal Conservatoire of Scotland y el Oxford Flute Summer School.

"La retroalimentación que hemos recibido de esta experiencia ha sido extraordinaria, pues sin duda es una oportunidad educativa invaluable que trasciende más allá de los conocimientos técnicos, ya que cuentan con las oportunidades que un país con tanta riqueza musical puede ofrecer".

Johan Reyes, ganador de la categori´a Senior en la edicio´n BritchamDR YMoCA 2022.

Además, el privilegio de conocer personas y profesores de otros países es un intercambio de experiencia inigualable. Es más, en algunos casos han recibido la oportunidad de poder continuar su educación musical en esos centros.

Es importante señalar que después del concurso continúa un proceso de seguimiento a los ganadores, puesto que el premio cuenta con actores relevantes, como fundaciones dedicadas a la música clásica, las cuales tienen relaciones con entidades musicales tanto en el país como en el extranjero, permitiendo que algunos hayan sido beneficiados con oportunidades de becas o programas educativos que se van presentando en el Reino Unido.

"Igualmente, cuando alguno de nuestros aliados y colaboradores tienen eventos especiales, éstos pueden contactar a estos jóvenes músicos para darles apoyo. De igual manera, parte de nuestro programa incluye impartir master classes a nuestros jóvenes artistas que les permiten ir perfeccionando sus habilidades y talentos.



"Me veo estudiando dirección o mi instrumento en una buena universidad del exterior y sugiero a los jóvenes con vocación a la música que, como dice mi profesor Roberto, estudien mucho ya que que todo en esta vida necesita esfuerzo y dedicación" Héctor Almánzar Finalista Junior (clarinete) “

Finalistas de BritchamDR YMoCA En esta tercera edición participarán nueve finalistas, tres por cada categoría (Junior, Senior y Young professional), quienes interpretarán distintas piezas musicales, siendo el ganador para cada una de las categorías seleccionado por un jurado compuesto por tres prestigiosos músicos británicos: David Watkin, Iwan LLewelyn y Jones y Katy Ayling. Este año estarán compitiendo por la categoría Junior: Héctor Almánzar (clarinete); Jade De Los Santos (violín); y Samuel Bohórquez (piano), todos ellos representando a República Dominicana. En la categoría Senior participarán por Cuba, la joven Tainé García (viola); y por República Dominicana los jóvenes Sarai Ventura (violoncello) y Enmanuel Gálvez (piano). De igual manera, en el renglón Young Professional participará por Puerto Rico Gabriel Cruz (flauta); por República Dominicana Nicole Rodríguez (flauta); y por Haití Emantero Valbrun (violonchello), con la participación de instrumentistas clásicos de 12 a 26 años de diversas islas del Caribe.

