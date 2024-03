La crítica de Iamdra Fermín tras la presencia de menores en concierto de Karol G

El concierto de Karol G en la República Dominicana sigue generando titulares y reacciones. Una de las más acérrimas son las relacionadas con la presencia de menores de edad en los conciertos de la denominada Bichota.

A pesar de los intentos por controlar el acceso de los menores, limitándolo a que fueran acompañados de adultos, muchos consideraron que lo más adecuado sería que el concierto fuera exclusivamente para mayores de edad, dada la naturaleza de las letras de las canciones de la colombiana.

La comunicadora Iamdra Fermín, conocida por su enfoque en la creación de contenidos para madres, compartió sus precauciones para evitar que sus hijos accedan a contenido inapropiado para su edad.

"Aquí en casa no hay iPad, el Alexa tiene el filtro de música explícita activado, nos cuidamos de lo que escuchamos delante de ellos y supervisamos el tiempo de televisión o los programas aprobados (tienen 5 y 6 años)".

Fermín añadió: "Medidas que, por cierto, no han evitado que de vez en cuando vengan cantando 'Pepa' u otra canción de ese estilo, porque uno controla el entorno lo más que puede, pero es imposible controlarlo todo y, según me advierten, mientras más crecen, más se complica".

La comunicadora reaccionó de esta manera a una publicación de la bailarina Yeri Peguero, quien criticó a los padres por exponer a sus hijos a este tipo de contenidos.

"Sigo sin entender qué hacen niños escuchando y cantando a todo pulmón 'hoy se beeeebe, hoy se fumaaa', 'Pasamo por el barrio por hierba, ponla en la hookah pa'que se disuelva, la química todavía se conserva, y yo te lo hago rico para que vuelva'", escribió Peguero en sus redes sociales.

La esposa de Manny Cruz y madre de dos niños aclaró que no está criticando la música ni a la artista, sino lo que se está exponiendo a los niños.

"Y después queremos entender qué les pasa a nuestros adolescentes, a nuestra sociedad. Un contenido totalmente adulto".

"Los niños no tienen que estar en todos los escenarios y, en mi casa, delante de mis hijos, no se pone nada cuya letra o contenido visual no sea adecuado para ellos. Revisémonos familias, revisemos lo que estamos haciendo y no nos dejemos llevar por la gran presión social y lo 'cool'".

La creadora de contenidos para las madres y comunicadora Leslie Polanco también hizo un llamado a los padres para cuidar más la inocencia de sus hijos.

"Lo dejo en feed con la intención de que revisemos nuestro rol de padres y madres y de que recordemos que la prioridad es protegerlos, aunque esto implique enojos y lágrimas", dijo.

Reglas para entrar al concierto

A solo horas de realizarse la primera presentación del "Mañana Será Bonito Tour" de Karol G en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el empresario Gamal Haché dio a conocer las reglas pautadas para asistir al evento.

en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el empresario Gamal Haché dio a conocer las reglas pautadas para asistir al evento. Los menores de edad debían ir acompañados de un adulto, de lo contrario no podrían ingresar al recinto. Tampoco podrían comprar alcohol si son menores de 18 años. Además, estuvo totalmente prohibido el reingreso una vez estaban dentro del recinto (si saliste, por cualquier razón, no podías regresar al concierto).