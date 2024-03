La canción con la que Shakira asegura finalmente dejará de escribir de Gerard Piqué

Shakira no ha terminado de escribir sobre Piqué. La propia artista lo admitió en una reciente entrevista en la que ofreció detalles de su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran", que verá la luz este 22 de marzo.

"Última" es el nombre del tema con el que, afirma, dejará de hablar de su expareja y padre de sus dos hijos, el exfutbolista Gerard Piqué. Se comenta que en el nuevo sencillo lo nombra "Voldemort", el personaje ficticio antagonista principal de la serie de novelas "Harry Potter".

Al ser cuestionada en una entrevista con "The Sunday Times" sobre si la canción trata también sobre su ex, la colombiana respondió con ironía: "¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él".

"Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio", dijo sobre la balada interpretada en piano".

En un corte, que subió a su cuenta de Instagram, en la que habla de la canción escribió: "ÚLTIMA" A buen entendedor... #LMYNL".

"Última es otra balada en este álbum además de "Acróstico", que fue la que le hice a mis hijos Milán y Sasha", comienza explicando. Y continúa:

"Esta es una canción que ya tenía enquistada, que la tenía que sacar como sea y ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum. Fue un poco contra la voluntad de todos porque ya no querían que hiciera más canciones. Me decían -ya Shakira ya, tienes que entregar este álbum se te acabó el tiempo y yo decía -no, no, no, espera, que me queda una" Shakira Cantante “

El verso subido por la cantante dice así: Se nos perdió el amor a mitad de camino, como es que te cansaste de algo tan genuino, no trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido.

Sacrificó su carrera por Piqué

Hace poco la artista de Barranquilla volvió a referirse de los "sacrificios" que hizo al estar con el deportista 12 años.

La intérprete de "Monotonía" admitió que se alejó de la música para priorizar su relación con Gerard Piqué, con quien un día quiso pasar el resto de su vida, por lo que se enfocó en la crianza de sus hijos, Sasha y Milán, a quienes tuvo muy pronto desde que comenzó a vivir con Piqué en Barcelona.

Reconoció que su sueño era crear una familia junto al capitán del Barça, a quien conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica y en la grabación del videoclip "Waka Waka".

"Durante mucho tiempo dejé mi carrera en suspenso para estar al lado de Gerard, para que él pudiera jugar al fútbol", dijo Shakira. "Hubo mucho sacrificio por amor".

"La empatía es clave en el trabajo de un artista. Un deportista está en constante estado de guerra y tiene que evitar la empatía a toda costa. Por eso probablemente sea una muy mala idea que un artista se relacione con un deportista", dijo, incluso, casi como lección de vida aprendida en este tiempo.

Shak confesó que la separación con Gerard fue algo muy difícil de asimilar para ella ya que creía en el matrimonio.

"Mi prioridad era mi casa, mi familia. Creía en 'hasta que la muerte nos separe, es lo que quería para mí y mis hijos, pero no sucedió", dijo a Billboard hace unos meses atrás.

De paso, también desmintió los rumores de que se había enterado de la infidelidad de Piqué por un frasco de mermelada que tenía en la nevera y lo encontraba vacío supuestamente porque se la comía Clara Chía, actual pareja del exfutbolista y con quien le fue infiel.

"Eso no es verdad", dijo la cantante.

"Las mujeres ya no lloran" saldrá en todas las plataformas digitales y se podrá comprar la edición limitada del disco de vinilo.

