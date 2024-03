Zacarías Ferreira: “Siempre quise ser cantante, pero no tenía definido si iba a ser bachatero”

En la década de los 90 Zacarías Ferreira llegó a Santo Domingo desde un paraje del municipio de Tamboril a estudiar música en el Conservatorio Nacional.

Su sueño era ser cantante, pero no sabía de qué género. “A mí me gustaban las canciones románticas, escribía temas así y los tenía guardados por ahí. Obviamente me encanta la bachata, porque también yo estudiaba el instrumento de la guitarra, la armonía, solfeo y teoría musical en el Conservatorio”.

Esta revelación la hace el artista a Diario Libre en una de las pocas entrevistas que ha ofrecido.

Ferreira se sinceró como nunca y habló de sus inicios y su participación en Premios Soberano 2024, entre otros temas.

Auge de la bachata

“Después vi en la bachata la posibilidad de cantar mis canciones románticas. Siempre quise ser cantante, pero no tenía definido si iba a ser baladista, bachatero, merenguero o salsero”, narra el artista.

Por el auge que tenían Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Joe Veras, Luis Vargas y Frank Reyes, por mencionar algunos, se decidió por el “género del amargue”.

Ferreira, nacido en 1968 y conocido como “La voz de la ternura”, tiene una trayectoria de 26 años.

Quizás el tono melancólico de sus canciones de desamor fueron la llave del éxito.

Lanzó su primer disco, “Me liberé”, en 1998. La primera canción que conectó, relata, fue “Siento que te quiero” y ganó en los entonces Premios Casandra”.

Luego siguió lanzando puros hits: “El triste”, “Dime qué faltó”, “Es tan difícil”, “Quédate conmigo”, “El intruso”, "Ya no te buscaré" y “Sobran las palabras”.

En Premios Soberano 2024

Con su participación en Premios Soberano 2024, el pasado 12 de marzo, Zacarías Ferreira regresó a reactivar la plaza dominicana luego de 11 años de ausencia en el espectáculo, dado que está radicado en los Estados Unidos.

La canción “Asesina”, ganadora de la Bachata del año en 2018, fue la elegida por el artista para encantar a la audiencia. Y aprovechó para agradecer a Acroarte y su presidenta, Wanda Sánchez, por el apoyo.

Previamente, al ser abordado por Diario Libre sobre el porqué de su ausencia de Quisqueya y su negativa a dar entrevistas, dijo que la razón es estar viviendo fuera del país donde su música es consumida en USA y Sudamérica.

“Por motivos de compromisos fuera me he ausentado un poquito de los medios dominicanos, pero eso no quiere decir que el afecto, la empatía y el cariño de siempre no esté”.

Este 2024 ha ido dos veces a Nebraska, en EEUU, donde la bachata no está presente. “No ha sido por ser cotizado, no me hicieron nada malo, al contrario, estoy inmensamente agradecido de los medios y del público dominicano”, aclara.

De las novedades, manifestó su deseo de hacer fiestas y conciertos en República Dominicana, a la par que trabaja en su nuevo álbum, que saldrá este año, y promueve el tema “En peligro de extinción”, "Dónde encontrarte" y "No vale la pena".

Y confesó que está abierto a colaborar con el artista urbano boricua Anuel AA, luego de que este expresara admiración por su música.

Una anécdota del Soberano

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/12032024-premio-soberano-2024---felix-leon--24.jpg El artista hizo un segmento musical en la gala. (FOTO: FÉLIX LEÓN)

Define como una coincidencia “bonita” haber cantado "Asesina" pues este tema en 2018 ganó “Bachata del año” en los Soberano, pero no pudo ir a recoger el premio ese año.

Y nos contó algo que nunca había revelado: “Ese año (2018) yo estoy nominado. Como siempre yo esperaba las boletas para poder asistir. Yo con la ropa puesta le pido a una persona que me asistía (me voy a reservar su nombre) que me haga llegar las boletas. Eran las 5:00 de la tarde y nada. Luego me dijo que mis boletas las mandaron para Santiago. Al final tuve que verlo por televisión y gané. Eso fue lo que pasó, no me llegaron las invitaciones y se me quedó esa espinita clavada”.

El pasado 12 de marzo, seis años después, pudo cantar “Asesina” en un segmento musical en solitario.

La canción con Romeo

“Me quedo” fue una de las canciones más exitosas del álbum “Utopía” de Romeo Santos donde participó Ferreira, Luis Vargas, El Chaval, Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Monchy y Alexandra, Frank Reyes, entre otros bachateros.

En Youtube el videoclip “Me quedo” tiene 80 millones de vistas. Al recordar esto, comenta que El Chaval de la Bachata fue el canal para entrar al proyecto. “Él me llamó y me explicó del álbum que Anthony (Romeo) tenía y yo le dije –claro, vamos a hacerlo-”.

Zacarías fue al estudio de Santos en Nueva York. “Es una canción que conectó inmediatamente salió”, resalta.

Lío con Danny Daniel

Recientemente, el cantautor español Daniel Candón de la Campa, mejor conocido como Danny Daniel, fue declarado no culpable de difamar a Zacarías Ferreira, con quien libra una litis en los tribunales por la canción “Tú no correspondes”, de la que afirma que Zacarías se apropió. El bachatero lo demandó por difamación.

Los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Sánchez, Daniel Nolasco y Mariana García, rechazaron el recurso de apelación interpuesto por Ferreira y dispusieron el cese de cualquier medida impuesta por ese caso a Danny Daniel.

Ferreira se desahogó y contó su versión sobre la demanda, al ser abordado por DL, y sobre si ha habido o no un intento de conciliación.

"No hubo ningún intento de conciliación… Yo escucho a este señor (Danny Daniel) diciendo que me apropié de una canción y él estaba dando un media tour. Mis teléfonos y correos están ahí en mi página de Instagram y no me llamaron" Zacarías Ferreira Bachatero “

Continúa: “Nadie me dice: ‘mira, Zacarías, vamos a hablar para yo poderle explicar’. Yo me quedé esperando por un mes y medio que alguien me llamase. Su abogado, Joselito Bautista, dijo que iban a demandar a todos los que habían grabado canciones de Danny Daniel y pidió que los artistas fueran a su oficina a regular su estatus. Esto fue un chantaje literal porque el que va a demandar no hace un media tour”.

Finalmente, expresó: “Yo procedí a demandar para encontrar una vía donde pudiéramos dilucidar este asunto y decirle a este señor (Danny Daniel) que no fui yo que registré la canción.

Ante esto, llamé a la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y le pedí información de la canción y nos enviaron (a él y a mí) una carta donde dice que fue UniRubio Publishing que cometió ese error. El departamento legal de ASCAP también envió la carta a Danny Daniel explicándole que el título ‘Te quiero a ti’ es un título alternativo que el mismo Danny Daniel registró como “Tú no correspondes” y todavía él sigue diciendo que yo lo plagié, lo cual es mentira”.

A pesar de esta situación Ferreira dice que su fórmula de éxito es no tener roces con nadie, mucho menos con bachateros, y cantar sin pretender que se vaya a pegar. “Amar y sentir lo que uno hace”, concluye.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/imagen-070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--17.jpg Alexis Brugal, Marivell Contreras, Zacarías Ferreira, Wanda Sánchez, Muriel Soriano y Samir Saba entregan el disco.

Le entregan Disco de Diamante Como prueba de sus logros en el extranjero, en la rueda de prensa previa a Premios Soberano 2024, recibió el Disco de Diamante otorgado por la firma RIAA por las ventas de “Asesina” logradas en Estados Unidos. Es el primer artista dominicano nacido en RD en ganarlo. “La gente ve este premio y no sabe las cosas que he tenido que pasar para llegar aquí. Gracias a la RIAA y a La Oreja Media Group”, dijo el bachatero, que el año pasado estuvo de gira en EEUU y Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--6.jpg Zacarías durante la rueda de prensa en el bar del Teatro Nacional. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/070324-rueda-de-prensa-zacarias-ferreira----felix-leon-17--7.jpg