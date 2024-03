El encuentro de Shakira con Ozuna y Anuel en el lanzamiento de "Las mujeres ya no lloran"

La cantante Shakira realizó un lanzamiento por todo lo alto de su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran".

Las principales figuras de la industria de la música se dieron cita en el evento celebrado en Miami, Estados Unidos.

Entre los urbanos famosos estuvieron Anuel y Ozuna como invitados especiales, con quienes la barranquillera colaboró por separado.

Con Ozuna lanzó "Monotonía", la primera canción que sacó después de la ruptura con Gerard Piqué e incluido en el nuevo disco "Las mujeres ya no lloran".

Y con Anuel colaboró en el tema "Me gusta" hace cuatro años.

Los tres artistas compartieron la fotografía juntos en sus redes sociales.

El "Negrito de ojos claros" publicó: "Yo no sé qué estaba pensando #Pique, mira está Diosaaaaa, una reina muy bella @shakira. FELICIDADES MI SHAK ".

Mientras que el denominado "Real hasta la muerte" comentó: "Shakira no llora, @shakira hace millones".

Previamente, la cantante expresó que al escribir cada canción (el álbum tiene 16 temas), se reconstruyó así misma. "Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", detalló.

"A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno", expresó la cantante colombiana en la fiesta celebrada en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami.

Con canciones que ya han roto récords, más ocho nuevas, el álbum, el primero en siete años, está marcado por la complicada separación de Shakira del padre de sus hijos y su posterior recuperación, en lo que ha descrito como "una conversación" con sus fans.

"Después de los altibajos de la vida y de mucho tiempo trabajando en este álbum, Las mujeres ya no lloran finalmente está disponible en todo el mundo. Gracias a todos por el increíble apoyo que me han brindado. Sin ustedes no lo habría logrado: hemos creado este álbum juntos. Son la mejor manada que una loba podría haber pedido. Te amo", fueron las palabras de Shakira en Instagram sobre el álbum dedicado a la ruptura con el deportista Gerard Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha.

Con Cardi B

Una de las novedades de la producción es la rapera Cardi B, con quien estrenó el videoclip "Puntería" con la participación del actor británico Lucien Laviscount, conocido por su papel de Alfie en la popular serie "Emily en París".

Para ambas artistas es un sueño hecho realidad y se demostraron cariño y admiración.

Además, colabora con Bizarrap, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, entre otros.