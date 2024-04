Juan Luis Guerra, líder la agrupación 4-40, estuvo distendido y contento durante un encuentro con la prensa en el que estuvo acompañado de algunos de sus amigos, que asumen roles protagónicos en su primera película animada “Capitán Avispa”, cuyo estreno está previsto para el próximo jueves.

A pesar de que su amigo, el también cantautor, Juanes no pudo llegar a la conferencia, sí estuvieron Luis Fonsi (Capitán Avispa), Joy Huerta (Honey Bee), Karen Martínez (Jimena), Adalgisa Pantaleón (La Reyna Ada) y José Guillermo Cortines (Jacques Puasón).

Juanes había llegado al país, pero aún se encontraba en el aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.

Detalles

Juan Luis Guerra manifestó que se siente muy feliz por el estreno de “Capitán Avispa”, su primera producción cinematográfica.

“Estoy muy feliz de poder ver esta película en las salas de cine y que el público pueda disfrutarla”, dijo el artista en un encuentro con la prensa ayer lunes.

Juan Luis Guerra expresó agradecimiento a los artistas que prestaron sus voces para los personajes de la película, al tiempo que destacó la calidad de sus amigos.

Al abundar sobre el proceso de producción de la película animada, proclamó que por fin se exhibirá en las salas de cine.

“Yo tengo cinco años y medio con esta cuestión en la cabeza (Capitán Avispa). Le agradezco a mi familia que me ha aguantado todo este tiempo, estoy realmente feliz. Esto fue un sueño que, como dije, nació en el merengue ‘Las Avispas’”, reseñó, recordando que fue una idea que tomó unos doce años para desarrollarla.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/01/whatsapp-image-2024-04-01-at-1.24.08-pm--1.jpeg De izquierda a derecha, José Guillermo Cortines, Adalgisa Pantaleón, Juan Luis Guerra, Joy Huerta, Luis Fonsi y Karen Martínez. (EDDY VITTINI)

"Le agradezco mucho a mis amigos porque desde que los contacté me dijeron sí" Juan Luis Guerra Productor “

Zumaya Cordero, gerente de operaciones de Caribbean Cinemas, le cedió el micrófono a José Guillermo Cortines (Jacques Puasón). Este reveló a la prensa que al principio sentía miedo, pero posteriormente asumió el papel.

“Ha sido una extraordinaria experiencia, no solo por mi rol al ponerle la voz a Jacques Puasón, sino por la colaboración de mis compañeros durante su trabajo”, puntualizó.

Adalgisa Pantaleón sostuvo que cuando recibió la llamada de Juan Luis Guerra se sintió muy emocionada.

“Esta película me ha impactado mucho porque en ella se apuesta a los valores. Es una maravillosa experiencia, con diálogos positivos. Estoy más que feliz por el trasfondo de la película, porque es un mensaje hermoso en medio de un mundo tan convulsionado”, contó la exintegrante de 4-40.

También participan en la cinta animada, dando vida a personajes estelares, Amelia Vega, Roger Zayas, Edwin Sánchez y Bianca García.

Internacionales

La cantante mexicana Joy Huerta, del dúo “Jesse y Joy”, contó su experiencia.

Huerta da vida a la princesa Honey Bee. “Para mí había sido un sueño darle mi voz a un personaje en una película animada. Ya me habían llamado, pero no se dio porque deseaba un personaje para mí. Por eso, cuando Juan Luis me habló, inmediatamente le dije que sí”, contó.

Indicó que vivió una gran experiencia. “Estoy esperando el estreno”, dijo.

El puertorriqueño Luis Fonsi (Capitán Avispa) dijo estar encantado de volver al país y poder compartir su vivencia en la película.

“Cuando me encontraba con Juan Luis siempre le preguntaba cuándo saldría la película. Es una película que lleva un hermoso mensaje a la familia, darle la voz al Capitán Avispa fue un gran reto, lo disfruté. En este punto le agradezco a José Guillermo Cortines por su apoyo”, contó.

Fonsi dijo que en principio no existían imágenes por lo que fue una tarea ardua de todo el equipo de trabajo para lograr el excelente resultado.

“Cuando Juan Luis me habló del proyecto, de inmediato le di mi aprobación. Espero que el público disfrute de este maravilloso trabajo”, sostuvo.

La actriz Karen Martínez, quien es la esposa del cantautor colombiano Juanes, da vida a Jimena.

“Estoy honrada de acompañar al maestro Juan Luis Guerra junto a todos los maravillosos artistas que forman parte de la película”, sostuvo.

En el filme comparte con su esposo Juanes (El Sargento Picadura).

“Es la primera vez que ambos tomamos parte de una película animada. Es algo que le agradezco al maestro Juan Luis Guerra”, comentó la actriz.

En 33 países

Zumaya Cordero, gerente de operaciones de Caribbean Cinemas, informó que la película estará disponible en todas las salas de cine desde este jueves 4 de abril.

“Además de la República Dominicana, la película será proyectada en 33 países, lo que representa un gran hito para la industria del cine nacional”, puntualizó la ejecutiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/01/capitan-a.png Los personajes (SUMINISTRADA)

Sinopsis “Capitán Avispa” es un superhéroe caribeño que lucha por el bien. La historia se desarrolla en Avispatrópolis y el Reino de la Miel, los cuales viven en armonía en el panal protegidos por el héroe de ambos, el Capitán Avispa. Pero su archi-enemigo Avispón Jacques Puasón y sus secuaces planean acabar con esa paz y apoderarse de ambas colonias. Está en las manos del Capitán Avispa defender a los suyos a toda costa, como siempre, con nobleza, justicia e inocencia, resumido en su grito de guerra: “Fuerte y Valiente, ¡nunca Miente!”... un enunciado que será puesto a prueba por sus más grandes enemigos.