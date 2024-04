Jay Wheeler llega por primera vez al escenario de los Premios Latin AMAs

Mientras prepara uno de los lanzamientos más importantes de su carrera, 'La Voz Favorita' del género urbano, Jay Wheeler, es confirmado por primera vez como una de las figuras que estará en el escenario de los Latin American Music Awards 2024 (Latin AMAs) este próximo 25 de abril de 2024 desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Wheeler celebrará el mismo día el lanzamiento de su esperado séptimo álbum con un estreno mundial en los premios, que seguramente será uno de los momentos más icónicos de la noche, demostrando su evolución musical y su constante dominio global.

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum, Wheeler ha generado expectativa entre fanáticos con el lanzamiento de los temas 'Historia', que ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones y vistas combinadas y esta semana ingresa al Top 15 de la lista de Latin Urban Airplay en EE. UU.; el segundo sencillo del álbum, 'Otro Más', se convirtió en el video más visto de YouTube en Puerto Rico, acumulando casi 10 millones de vistas hasta la fecha.

Jay Wheeler se prepara para su esperada gira de conciertos 'TRAPPii Tour', que visitará las principales ciudades de Estados Unidos. Con 14 fechas en total, la gira comienza en la ciudad de Nueva York el 13 de junio y concluye en Austin, Texas el 27 de octubre. Con más de 7 mil millones de reproducciones acumuladas y más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, Jay Wheeler llegó este 2024 para conquistar todo a su paso.

Del artista

Más allá de seguir lo que está en tendencia, el artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler ha cautivado audiencias dentro y fuera del género urbano por su melodiosa voz, estilo romántico y letras profundas. Después de conseguir una base sólida de seguidores con su versión de "Love Yourself" de Justin Bieber en 2016, Wheeler ha colaborado con artistas como Reik, Lenny Tavarez, Mora, Larry Over, Farruko, Feid, Myke Towers, Alex Rose, Nío García, Brytiago, Dalex, entre otros, mostrando diferentes facetas en sus producciones. Abriéndose camino como ´la voz favorita´ del género urbano, Wheeler demuestra que el romanticismo llegó para quedarse y ha logrado innovar al fusionar magistralmente su romanticismo con el género del trap latino, como lo hizo por primera vez con su éxito mundial "Pacto", logrando millones de reproducciones en plataformas digitales y marcando tendencia global en Tik Tok con el reto viral de "Pacto", que cuenta con más de 700 mil videos creados por los usuarios. Jay Wheeler ha acumulado más de 4,500 millones de reproducciones en Spotify y más de 3,000 millones de visitas en YouTube a lo largo de su carrera. Su éxito mundial "La Curiosidad" feat. DJ Nelson & Myke Towers alcanzó la posición número 5 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, como también ingresó a la lista Billboard Global 200 y ha acumulado más de 900 millones de reproducciones en Spotify. De igual forma, Jay Wheeler ha demostrado ser un elemento constante de la radio, con sus éxitos "Viendo el Techo" y "Dos Tragos" alcanzando el número 1 en el Latin Airplay de Billboard y "De Mi Para Ti" alcanzando el número 2 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard. Con el lanzamiento de su nuevo álbum, "TRAPPii", Jay Wheeler demostró su creciente dominio global alcanzando el Top 6 en la lista de Top Latin Albums de Apple Music y No. 6 también en el Top Album Debuts of the Week de Spotify Global. Su talento, perseverancia y dedicación lo han convertido en un fenómeno importante dentro de la industria musical, inspirando a las personas con sus letras conmovedora y, con eso, el artista puertorriqueño se está preparando para la dominación global.