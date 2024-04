Luisanna Grullón, la artista que vivió una "oportunidad maravillosa" al lado de Ángela Carrasco

La cantante Luisanna Grullón continúa la apuesta al merengue con el sencillo original "La dueña soy yo" y lo celebrará con un concierto en solitario por primera vez en Hard Rock Café de Santo Domingo el viernes 19 de abril bajo la producción de LME Entertainment.

Aunque Grullón comenzó el mundo de la música cuando tenía 15 años y ha pasado por importantes orquestas del país, en la pasada gala de Premios Soberano 2024 vivió un impulso en su carrera que la llena de felicidad.

Ella y Martha Heredia brindaron un merecido homenaje a la cantante Ángela Carrasco que esa noche mereció el Gran Soberano.

"Una oportunidad maravillosa"

Luisanna Grullón entonó con su poderosa voz "Lo quiero a morir", un éxito popularizado por Carrasco en los años 80.

Al día siguiente ella era tema de conversación con Martha Heredia por la excelente presentación, y de paso, Luisanna Grullón se abría paso a nuevos oyentes por su calidad vocal.

En una rueda de prensa para dar detalles de su show, la cantante habló de ese momento: Fue una oportunidad maravillosa, gracias a Cesarito (César Suárez JR.) por la invitación. Fue un homenaje hermoso a la querida Ángela Carrasco con Martha Heredia; una noche mágica".

Manifiesta: "Me siento orgullosa de mi misma, de mi talento, de mi trabajo, de lo que he logrado. 20 años de carrera. Ya era hora de que conocieran a Luisanna".

"Fue demasiado. El público me apoyó, no me imaginaba que iba a gustar tanto. Logramos lo que queríamos, que ese homnaje fuera de esa manera, porque se lo merece la Gran Soberana", destaca.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/13/angela-carrasco-honrada-en-premios-soberano-2024-focus-0-0-896-504.jpg Martha Heredia, Ángela Carrasco y Luisanna Grullón en el Soberano 2024. (FÉLIX LEÓN)

Luisanna contó a los periodistas que a la afamada cantante le gustó mucho su participación y le dio consejos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/13/dsc-3726.jpg Luisanna Grullón en la rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

Sus comienzos

A los 15 años Luisanna Grullón captó la atención por su talento para la música. Su hermosa voz se adapta a diferentes estilos, especialmente la balada, pero su camino ha sido por el merengue.

"Mi madre musical es Belkis Concepción, de Las Chicas del Can. Ella me descubrió y me hizo un primer sencillo llamado 'por no saber de ti", narra. La veterana merenguera le propuso formar parte de su nueva banda.

Después formó parte de Yarumba, así como en la orquesta del fenecido Benny Sadel, en los Toros Band, en las Chicas del Can de Evelio Herrera; en la Chicas del Can de Wilfrido Vargas, fuera de RD, estuve un tiempo con Miriam Cruz y tengo mi proyecto desde hace seis años como solista.

Tras 20 años de carrera, perteneciendo a las más importantes orquestas de merengue del país, la artista abraza sus raíces y continúa dispuesta a continuar representando con calidad el género que tanto le apasiona el merengue.

En 2011, la diva del merengue Miriam Cruz, le propuso entrar a su equipo. Luego de diez meses, Luisanna decidió lanzarse como solista en el 2012 y lanza su primer tema inédito "Dejarte ir", escrita por Rando Camasta.

En el año 2014 , perteneció al grupo de Divas by Jiménez durante cinco años. Con esta agrupación llegó a pisar grandes escenarios como el United Palace, Radio City Music Hall, Estadio Olímpico de México y la Plaza de las Estrellas.

En la actualidad, Luisanna Grullón se encuentra como solista junto a su director musical, el maestro Arturo Molina.

Ha teñido diversas colaboraciones con artista destacados del merengue en nuestro país como: el maestro Johnny Ventura, Rubby Pérez, Cherito, Milly Quezada, entre otros.

Del show

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/13/dsc-3713.jpg Lowensky Natera y Luisanna Grullón. (FUENTE EXTERNA)

"Vamos a hacer algo espectacular, vamos a llevar invitados. El show promete un recorrido por la carrera de la artista, invitados sorpresa, efectos especiales y la interpretación en vivo por primera vez con su banda completa de sus dos más recientes sencillos. Ese 19 de abril también es mi cumpleaños y juntamos esos dos motivos para celebrar", informó el productor artistico Lowensky Natera, CEO de LME Entertainment.

"La dueña soy yo" es el tema promocional de Grullón escrita por la compositora peruana Susan Ochoa.

Esta canción llega acompañada de un material audiovisual dirigido y producido por Claudio De La Cruz cual cuenta con un audiovisual con más de 160 mil reproducciones en la plataforma de streaming Youtube, video musical que relata la historia de una mujer que lucha contra la infidelidad de su pareja sentimental.

La artista estará acompañada de su banda que repasan al compás su repertorio artístico.

Su segundo sencillo como solista titulado "Ay Ay Ay" es una versión en formato de merengue, interpretado originalmente por la colombiana Ana del Castillo.