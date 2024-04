Kinito Méndez regresa a palo limpio con el merengue "Tamarindo seco"

El artista Kinito Méndez estrenó el merengue "Tamarindo seco" fusionado con atabales, un tema folklórico y alegre que lo lleva de regreso a sus raíces en la década de los 90, época en la que grabó temas similares con gran éxito.

La promoción de esta canción cuenta con un audiovisual filmado en las instalaciones de JN Music Group Miami, de los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez. El video está disponible en el canal de Youtube de la compañía discográfica y en otras plataformas digitales.

Kinito Méndez expresó que desde la llegada de la música urbana, no había sentido la emoción del público como ahora al lanzar un tema musical. Comentó: "Hace más de 20 años que no sentía esa efervescencia del público con un tema mío y desde que lancé Tamarindo seco esto se hizo viral en las redes sociales y en todo el país. Directores de emisoras, DJs, locutores y otros relacionados con la música me han estado llamando para que les envíe el merengue en MP3".

El tema, compuesto por Salomón Mancera, es una mezcla de ritmos caribeños, figuras metafóricas y referencias culturales de Colombia. "Tamarindo seco" fue originalmente grabado por Joe Arroyo en su álbum "Deja que te cante" (1998), evocando la esencia musical y las raíces culturales de la región.

Kinito Méndez ha estado activo en las redes sociales promocionando este merengue y visitando programas de merengue y otros géneros para dar a conocer su nuevo tema. Destacó: "En Colombia el tema ha empezado a repercutir con mucha fuerza y es algo que en verdad me llena de mucha satisfacción. Confiamos en que Tamarindo seco seguirá caminando al ritmo que va y si continúa así creo que tenemos un éxito en las manos".

Con más de 30 años de trayectoria, Kinito Méndez sigue cautivando a su audiencia con su inconfundible ritmo y su habilidad para fusionar la riqueza del folklore dominicano con sonoridades contemporáneas. Su presencia activa en redes sociales y su adaptación a las audiencias digitales lo mantienen como una figura prominente en el panorama musical latino.

Kinito Méndez comentó sobre este lanzamiento: "La mezcla del merengue con 'palo' y las letras melódicas de Mancera, interpretadas originalmente por Joe Arroyo, hacen de 'Tamarindo seco' una pieza irresistible para los amantes del baile y la buena música".

Homenaje

Con este homenaje musical, Kinito Méndez eleva el merengue dominicano a nuevos niveles y continúa dejando su huella en la escena musical internacional, demostrando que la música es un puente que une culturas y emociones en cada nota.