El rapero dominicano "Básico Lo Correcto" pierde su batalla contra el cáncer

La tarde de ayer miércoles perdió su lucha contra el cáncer el rapero dominicano Iván Vargas, conocido como Básico Lo Correcto, quien fuera parte de los miembros fundadores de La Cooperativa Empresarial Lo Correcto y Dúo Experiencia.

Básico, además de rapero, se caracterizó por ser uno de los mejores productores musicales de la República Dominicana.

Carrera musical

Su carrera musical data desde el año 2000, donde inició con la legendaria agrupación de rap Lo Correcto, creando junto a sus compañeros múltiples éxitos entre los que se encuentran "Soy del Medio", "Soy del Barrio" , "Permiso", "Deudas Pendientes", "De Nuevo" y otros más, que marcaron generaciones.

Paralelamente, también pasó a formar parte de Experiencia a dúo con Gilberto Martínez OVNI, con quien lanzó tres álbumes, dejando un legado imborrable de lucha y respeto por lo que hacía.

Reacciones de compañeros

El fallecimiento fue confirmado por sus familiares y amigos. En las redes sociales, productores, artistas, seguidores del rap dominicano y música urbana en general no se hicieron esperar enviando mensajes de solidaridad a la agrupación y cercanos.

"No lo puedo creer manito @basicothc que te fuiste a destiempo bro. Uno de los mejores raperos de la vieja escuela, bien humilde. Trabajador y duro. R.I.P Brother y mi más sentido pésame para la familia y para Lo Correcto. EL HIP HIO DOMINICANO está de luto", escribió Toxic Crow en sus redes sociales.

Los mismos sentimientos expresó el rapero Mecal: "Increíble, de la últimas y pocas personas que valió la pena conocer en la vida y en el rap, de los pocos que yo podría decir que cada vez que me juntaba con @basicothc aprendía algo nuevo.

Siempre me iba con historias y beats que me brindaba, como el beat de Tridente, Dominicano, Ultimátum y otros trabajos guardados que no han salido, tanta gente malísima que he conocido y siguen vivitos y coleando, y este hermano que vivía 24/7, sentado en el estudio sin molestar a nadie y tranquilo, se vaya así.

Se fue un amigo, pilar y leyenda de lo que nosotros llamamos vida y Hip Hop".

Sus restos serán expuestos en la Funeraria Protectora La Altagracia ubicada en la Av. Simón Bolívar no.57, hoy jueves a partir de las 1:00 pm.