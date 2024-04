Zhamira Zambrano lanza su nuevo tema "7 Vidas"

Mientras se prepara para conquistar el escenario de los Latin American Music Awards 2024 (Latin AMAs) por primera vez, Zhamira Zambrano estrena su nuevo sencillo "7 Vidas".

Con este lanzamiento, la artista nominada a los Latin AMAs en la categoría "Mejor Nuevo Artista" se está estableciendo con fuerza en la industria de la música y más allá. "7 Vidas" ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

En "7 Vidas", Zhamira incursiona en la Música Mexicana, y demuestra su impresionante talento vocal y versatilidad. La idea de grabar "7 Vidas" nace en Puerto Rico junto al cantante y compositor venezolano, Noreh, con quien Zhamira conversó sobre la posibilidad de hacer una canción Ranchera, un género musical que la artista venezolana disfruta cantar.

"Decidí hacer una canción en este género para salir de mi zona de confort, ya que es algo totalmente diferente a lo que he hecho anteriormente. Siempre he sido fanática de las canciones de este género porque me dejan cantar con el corazón en la mano, desde el alma. Cabe mencionar que desde que nos encerramos en el estudio a grabar el tema todo fluyó super bien y me gustó desde el primer momento que lo escuchamos. Espero que todos disfruten el tema, así como yo", expresó Zhamira Zambrano.

Los Latin American Music Awards

Actualmente, Zhamira se prepara para su debut en el escenario de los Latin American Music Awards 2024 este próximo jueves, 25 de abril en Las Vegas. De igual forma, la estrella venezolana está nominada a los prestigiosos premios en la categoría "Mejor Artista Nuevo".

Sin el lanzamiento de un álbum, Zhamira ya cuenta con una impresionante lista de éxitos, incluyendo

"Estrellita", que ha acumulado más de 21 millones de reproducciones totales en todas las plataformas digitales.

"Extrañándote" junto a su esposo Jay Wheeler, que alcanzó la posición #3 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard, convirtiéndose en su primer Top 5 en cualquier lista de Billboard.

"Extrañándote" también se posicionó en el Top 50 Viral en Spotify en 7 países de Latinoamérica y Europa incluyendo España, México, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras, demostrando el impacto de su música a nivel global.

Zhamira ha tenido un inmenso amor por la música desde temprana edad, ganando protagonismo como finalista de la Competencia de Talento de Univisión, La Banda. Desde entonces, Zhamira Zambrano se ha solidificado con la fuerza del talento y la belleza cautivando al público, conectando con más de 5 millones de seguidores entre sus redes sociales.

Sobre Zhamira Zambrano

Nacida en Caracas, Venezuela y de ascendencia árabe, Zhamira Zambrano está construyendo su propio camino en la industria, acumulando más de 5 millones de seguidores en las plataformas sociales.

Sin el lanzamiento de su primer álbum, Zhamira ya tiene una impresionante lista de éxitos, que incluyen "Estrellita", que ha acumulado más de 21 millones de reproducciones totales en todas las plataformas, y "Extrañándote" junto a su esposo Jay Wheeler, que alcanzó la posición #3 en Latin Pop Airplay de Billboard.

Zhamira, cantante, pianista y guitarrista de formación clásica, ha sentido un profundo amor por las bellas artes desde una edad temprana.

La artista demostró sus talentos musicales como parte del reconocido concurso internacional de talentos La Banda en 2016, donde quedó finalista del programa. La aparición de Zhamira en el programa provocó un impacto innegable en el público y su dedicada base de fans comenzó a crecer.

Después de volverse viral en las plataformas sociales con sus presentaciones de diferentes covers, Zhamira comenzó oficialmente su carrera musical como solista, estableciendo su presencia en la industria de la música.

En 2021 inició su relación sentimental con el reconocido artista urbano, Jay Wheeler, y desde entonces se han convertido en la pareja favorita del público. La pareja ha trabajado en una variedad de grandes éxitos, incluyendo aquellos que encabezaron las listas de éxitos tales como "Extrañándote" y "Dícelo".

En diciembre de 2023, Zhamira y Jay se casaron oficialmente en Puerto Rico, comenzando un nuevo capítulo en la vida y carreras de los jóvenes artistas recién casados.

Mientras, Zhamira continúa trabajando en su próximo proyecto musical y está estableciendo un camino innegable hacia el estrellato no sólo como vocalista, sino como una figura latina integral dentro de la música y más allá.