Disco "De jazz en cuando" promete deleitar a amantes del jazz

El pianista de jazz, productor y arreglista dominicano Gustavo "Gus" Rodríguez y La Oreja Media Group anotan un nuevo disco en la historia del jazz dominicano con una producción que reseña la abundancia de sonidos de nuestro país.

El álbum de jazz latino llamado "De jazz en cuando" celebra, a través de un viaje sonoro, la vasta riqueza rítmica y musical del Caribe.

Gustavo Rodríguez infunde frescura a los arreglos tradicionales y a la instrumentación, creando una experiencia auditiva que busca cautivar los sentidos y alimentar las almas de sus seguidores.

Las canciones que dan vida a este disco son "Camino a CASA 21", "Lengüetazo en Coconut Grove", "Un Domingo en La Zona", "Jakagua", "In The Tropical Forest", "I Want To" y "Pasando por Bahía", todas composiciones inéditas de Gustavo, concebidas exclusivamente para este álbum.

La producción musical de Gustavo "Gus" Rodriguez, Alexis A. Brugal y Porfirio Pina resultan en un álbum donde se fusionan el latin jazz con el jazz contemporáneo.

Además, cuenta con el talento de reconocidos profesionales como Ernesto "Netico" Núñez en el bajo, Otoniel Nicolás en la batería, Edgar Zambrano en la percusión; Jhon Martez en la trompeta y José Ernesto Paez Montano en el saxofón. La ingeniería de grabación estuvo a cargo de Gonzalo Maspons, las mezclas fueron realizadas por Luis Villa en Unomusic Studios en Sevilla, España.

La masterización corrió a cargo de Miguel A. González en Black Box Mastering, también en Sevilla. Cabe destacar que "De Jazz en Cuando" cuenta con una versión en Dolby Atmos trabajada en Wildtone Studios por los ingenieros Irving Deschamps y Felix Santos en República Dominicana.

"Con esta producción queremos invitar a adentrarse en el mundo del jazz desde una perspectiva tanto simple como compleja, con temas meticulosamente creados y desarrollados a través de una dimensión única a esta exploración continua y exitosa del jazz y el latin jazz", sostuvo Rodríguez.

Cabe destacar que este está formalmente inscrito y forma parte de las celebraciones oficiales del Día Internacional del Jazz 2024, teniendo el aval de la UNESCO, International Jazz Day y el Herbie Hancock Institute of Jazz.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/01/gus-rordiguez--1.jpg El músico Gus Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Gustavo Rodriguez, popularmente conocido como "Gus", es un reconocido pianista de jazz, productor, arreglista, director musical y profesor de música, fundador del Departamento de Música Moderna del Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana.

Ha participado en reconocidos festivales internacionales de jazz, como el International Jazz Panyard, Ramajay, Trinidad y Tobago Jazz Festival, Puerto Plata D.R. Jazz Fest, Jazz Restauracion D.R., Casa de Teatro Jazz Festival.

Como compositor, ha creado las bandas sonoras de varias películas dominicanas. También se ha destacado como director musical de producciones teatrales.

El disco "De jazz en cuando" está disponible en todas las plataformas digitales tras el lanzamiento exclusivo realizado para un listening party de esta producción.