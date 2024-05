La rapera dominicana Tokischa cerró su gira PPL Presidente esta noche en el barrio capitalino de San Carlos.

La urbana llegó pasadas las 11:00 de la noche vestida con pantalón, brasiere y chaqueta, siendo irreverente en todo momento. Tokischa interpretó los temas popularizados "Linda" grabada con Rosalía; "Delincuente" ft. Anuel y "Desacato escolar" con Yomel el Meloso, entre otras.

Para esta canción subieron bailarinas vestidas con las camisas azules que se usaban en las escuelas públicas. Esta canción causó insignación en su lanzamiento (2020).

Horas antes, los djs locales Selektor Siete, Mohikaa, Gabriel Beats, Cromo X y Leo RD fueronlos encargados de mantener el ambiente arriba hasta la llegada de la polémica artista.

Los asistentes que llenaron las calles Barahona y Abreu del sector capitalino han ido vestidos de colores llamativos y otros excediendo la sensualidad y unos más rayando en lo vulgar.

"Esta gira la he llevado a muchos lugares alrededor del mundo y faltaba mi plaza. Siento que mi país, República Dominicana me alimenta, mi cultura, yo soy de aquí, de barrio, yo salí de los callejones. Nunca voy a querer lucrarme de mi gente, mas bien quiero regalarle mi arte, mi momento, mi perreo, to' lo mío", declaró a la prensa antes de subir a escena.

También, en las fotografías captadas por Diario Libre, se encuentran tomando alcohol.

Durante dos años de gira la "Toki" agotó una serie de presentaciones por todo Estados Unidos, Europa, y Latinoamérica, llegando hasta los festivales Lollapalooza, Coachella y AXE Ceremonia.

Detalles del show

"El gran cierre de PPL Presidente será un regreso a casa inolvidable, muy a mi estilo", así promete Toki dar cierre a su gira PPL Presidente, para embarcarse en una nueva gira temática por Canadá y Estados Unidos, titulada "Nací Perra".

En la moda

A la par con la música se está destacando en la moda al convertise en la imagen de la campaña Très Gaultier de la icónica y emblemática marca Jean Paul Gaultier, prestando tanto su imagen como su voz.

De acuerdo a un documento de prensa compartido por su equipo de trabajo con Diario Libre, Très Gaultier reúne a la dominicana y a la modelo Amelia Grey en un mismo escenario. La grabación fue realizada en la Casa de Gaultier en la Calle Saint Martin 325 en París.

Con la colección Très Gaultier, la directora creativa Florence Tétier profundizó en los archivos de la Maison y, por primera vez, actualiza los códigos y la identidad estilística de Gaultier para lograr una sensación contemporánea, revitalizar los estilos innovadores únicos y las firmas distintivas del legendario diseñador francés.